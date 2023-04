Clamoroso Marquez, decisione improvvisa: cambia tutto. Doccia fredda per il 30enne centauro di Cervera che vuole tornare a vincere il titolo di MotoGP

Non si è arreso davanti alla cattiva sorte e all’accanimento con cui la dea bendata continua a voltargli le spalle da quattro anni a questa parte. Marc Marquez non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e di appendere il casco al chiodo come peraltro molti gli consigliano di fare da qualche tempo. Il 30enne fuoriclasse di Cervera, otto volte campione del mondo, continua a inseguire un altro titolo in MotoGP che gli consentirebbe di agganciare il suo nemico di sempre, Valentino Rossi. Ma i problemi fisici invece di risolversi sembrano volersi moltiplicare.

Va detto, anche per diretta responsabilità dello stesso Marquez che in Portogallo ha sbattuto fuori pista l’incolpevole Oliveira e rimediando nell’incidente la lesione alla mano destra. Un infortunio considerato di poco conto tale da consentirgli di prendere parte alla prossima gara in calendario, il Gran Premio delle Americhe che si correrà sul circuito di Austin domenica 16 aprile. Marquez scalpita, morde il freno, consapevole che la sua Honda in questo momento non può competere con la straripante Ducati.

Recuperare in tempi relativamente brevi il divario dal team di Borgo Panigale per la scuderia nipponica è impresa quasi proibitiva, ma Marquez non vuole comunque lasciare nulla al caso. Per questo motivo sperava di accelerare i tempi e di rientrare in pista già in occasione del GP di Austin. Ma le speranze del centauro catalano sono naufragate miseramente dopo gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto.

Clamoroso Marquez, la decisione arriva all’improvviso: tegola pesantissima

Marquez ha eseguito una TAC di controllo alla mano infortunata sul circuito del Portimao e i risultati non sono stati quelli sperati. L’esame specifico ha evidenziato che la lesione alla mano destra non si è ancora cicatrizzata e per questo Marquez, con suo sommo rammarico, non potrà prendere parte alla gara di Austin domenica prossima.

La Honda gareggerà dunque senza il suo fuoriclasse il cui posto sarà preso dal pilota collaudatore, il tedesco Stefan Bradl. Per quanto riguarda il ritorno in pista di Marc Marquez, avanza concretamente l’ipotesi che il 30enne spagnolo possa tornare abile e arruolato domenica 30 aprile in occasione del Gran Premio di Spagna che si correrà sul circuito classico di Jerez de la Frontera. Chissà che l’aria di casa non faccia bene a Marquez e soprattutto alla sua Honda, apparsa finora in netto ritardo rispetto alla Ducati.