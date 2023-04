Marc Marquez, decisione irrevocabile in casa Honda: cambia tutto

Incredibile decisione della Honda: il futuro di Marc Marquez all’interno del suo team non sarà più lo stesso, i tifosi tremano

Un Marquez grande protagonista del Gran Premio d’Argentina lo scorso fine settimana a Termas de Rio Hondo c’è stato, ma non è Marc. L’otto volte campione del mondo è stato fermato di un nuovo infortunio al dito dopo la rovinosa caduta di Portimao, ma ci ha pensato Alex a tenere alto il nome della famiglia: quinto nella Sprint, terzo nel GP e una classifica che sorride.

Dopo aver lasciato la Honda, che per anni è stato il suo ambiente anche nelle Classi inferiori, Alex Marquez è rinato con la Ducati del Team Gresini. Così ha dimostrato di essere più forte di quello che aveva dimostrato con una Honda in profonda crisi.

Tutto quello che invece il fratello maggiore ancora non riesce a fare. A Portimao aveva conquistato la pole position solo per aver sfruttato al meglio la scia della Desmosedici di Enea Bastianini nelle Qualifiche e poi nella Sprint anche grazie ad errori altrui si era piazzato terzo. L’errore nella gara lunga ha pregiudicato tutto il resto e così non sono arrivate le risposte che si aspettava.

In realtà però la rottura prolungata della Honda HRC è continuata: Joan Mir è andato male in Portogallo e caduto rovinosamente in Argentina dopo una Qualifica da incubo. Anche Rins e Nakagami con le moto del team LCR di Lucio Cecchinello stanno faticando e così la Casa ha preso una decisione clamorosa.

Marc Marquez, decisione irrevocabile: presto arriverà la risposta ufficiale

Qualche mese fa infatti gli ingegneri della Honda si sono arresi. O meglio, hanno chiesto una consulenza specializzata a Kalex, l’azienda tedesca che produce buona parte dei telai per le squadre che gareggiano in Moto2.

Tutto era partito con la produzione di un forcellone ma ora il progetto si è allargato perché Honda ha chiesto anche un nuovo telaio disegnato a quattro mani tra Giappone e Germania. In assoluto è la prima volta che succede e quello che nelle scorse settimane era solo un progetto su carta si è trasformato in qualcosa di concreto.

All’inizio di questa settimana infatti nel test privato di Jerez, insieme a KTM, Aprilia e Yamaha è sceso in pista anche Stefan Bradl che ormai è diventato il collaudatore di punta della Casa alata. E ha provato tutte le ultime novità prodotte in fabbrica, a cominciare proprio dal telaio. Sarà lui a dare le prime risposte, insieme agli ingegneri di pista, per capire se questa novità epocale porti davvero dei vantaggi.

In caso di risposta affermativa è possibile che il telaio Kalex sulla Honda ufficiale possa essere già montato in occasione del GP delle Americhe ad Austin dal 14 aprile. Siamo all’ultimo appello prima di mandare in archivio un progetto che non funziona. Perché ormai Marc Marquez non ha più tempo.