Prendere o lasciare: addio Vlahovic senza plusvalenza

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus. Ci sono offerte in giro per l’Europa ma la società non riuscirà a fare una plusvalenza

Vlahovic è un oggetto misterioso. Il serbo era arrivato a gennaio del 2022 per una cifra importante. L’ex Fiorentina dopo i primi mesi dove ha fatto grandi cose, si è completamente perso in questa stagione. Tanti problemi fisici, pochi gol e un Mondiale giocato malissimo. Dopo la gara contro la Lazio è stato costretto a chiudere i social per i troppi insulti dei tifosi inferociti con lui. Allegri dovrà cercare di recuperarlo per il finale di stagione. Alla Juventus servono i gol del proprio numero 9 per raggiungere tutti gli obiettivi.

I bianconeri continuano la rincorsa al quarto posto in attesa di sapere se riavranno indietro i 15 punti di penalizzazione. Poi ci sono le coppe: la semifinale con l’Inter, i quarti di Europa League con lo Sporting CP (gara d’andata vinta di misura). Sfide difficili dove servirà l’aiuto di tutti per arrivare fino in fondo. La Juventus non vuole terminare un’altra stagione a secco di trofei. L’anno scorso erano arrivate due sconfitte in due finali: una in Supercoppa e l’altra in Coppa Italia. Dusan deve tornare il rapinatore d’area di rigore ammirato a Firenze per dare una mano alla squadra.

Vlahovic-Juve, c’è una big europea: pronta l’offerta

Vlahovic dopo una stagione sottotono può realmente lasciare la Juventus. L’addio non è da escludere e le big europee si muovono. Nei giorni scorsi si era parlato di sirene inglesi. Sia l’Arsenal che il Chelsea si erano mostrate interessate al centravanti. Ora c’è un top club su di lui. Il Bayern Monaco ha messo gli occhi sull’ex viola, e ha già pronta l’offerta. I bavaresi non andranno oltre i 65 milioni e quindi la Juventus può dire addio ad una plusvalenza. Il Bayern fa sul serio però, visto che le richieste per Kane e per Osimhen sono considerate troppo alte. Tottenham e Napoli hanno alzato un muro sui loro bomber e i tedeschi hanno deciso di buttarsi su Vlahovic.

Dopo l’addio di Lewandowski non è arrivato un sostituto all’altezza e la voglia di rivalsa di Dusan potrebbe essere l’arma in più. La Bundesliga lo stuzzica e giocherebbe sicuramente la Champions League. Infatti a Torino non è sicuro di giocarla, visto il piazzamento della squadra di Allegri. In questi ultimi mesi dovrà dimostrare di essere in forma. Servono i suoi gol ad Allegri, e non prestazioni come quella contro la Lazio.