È morto in un incidente: il mondo dello sport piange un grande campione

Ancora una volta una tragedia ha colpito l’ambito sportivo. Un incidente stradale è stato fatale per il famoso interprete di una delle discipline più apprezzate a livello internazionale. Una brutta tragedia ha infatti investito il mondo dei motori, e nella fattispecie l’ambiente dei Rally. È purtroppo scomparso all’età di 33 anni il pilota irlandese Craig Breen, dopo un grave incidente durante un test prima del Rally di Croazia.

La Hyundai Motorsport, con la quale gareggiava Breen, ha rilasciato un comunicato per confermare la scomparsa dell’irlandese. Il team ha anche confermato che il suo navigatore, James Fulton, è fortunatamente sopravvissuto al terribile impatto che ha sconcertato tutti.

Breen e Fulton si stavano preparando per il Rally di Croazia, quarta prova del Campionato mondiale WRC. Come riferito dal team, l’auto, una Hyundai i20 N Rally1, si è scontrata con un palo, lasciando il pilota esanime al suo interno. Le autorità del posto hanno confermato che il tragico incidente si è verificato intorno alle 12.10 ora locale.

L’irlandese aveva iniziato la sua carriera agonistica nei kart prima di dedicarsi al rally a soli 19 anni, a partire dal 2009. È entrato a far parte della WRC Academy nel 2011 dopo aver fatto esperienza nel WRC2. Nel corso della sua esperienza professionale ha partecipato a 81 rally, ottenendo otto podi.

Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla scomparsa di Craig Breen, e le uniche voci ufficiali consultabili sono quelle del team Hyundai Motorsport, che si dice triste per quanto purtroppo avvenuto: “Siamo profondamente rattristati nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita in seguito a un incidente durante il test pre-evento per il Rally di Croatia”.

Hyundai Motorsport invia dunque le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan dello stesso Craig Breen.

Anche il Campionato del Mondo Rally ha condiviso la dichiarazione del team, scrivendo di essere “scioccato e rattristato”. La nota ufficiale recita: “La famiglia WRC è scioccata e rattristata nell’apprendere della scomparsa di Craig Breen. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla famiglia e agli amici di Craig in questo momento incredibilmente triste”.

Anche sui social i numerosi fan dell’irlandese hanno fatto sentire la propria voce, con numerosi messaggi di affetto e ricordo.