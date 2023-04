Melissa Satta oscurata: scollatura hot, l’altra wag conquista Monte Carlo

Solita parata di stelle, e di bellezza, sulle tribune di Monte Carlo per il torneo di tennis: la supermodella spicca fra tutti

Come se fossimo ad un’anteprima di un grande film al cinema. O quasi alla Notte degli Oscar, occasioni in cui sono numerose le presenze dei vip dello ‘Star System’ o dello ‘Show Business’ che dir si voglia. Il Principato di Monaco è ormai da decenni una calamita per tantissimi personaggi famosi, molti dei quali hanno la loro residenza proprio nella piccola città-Stato della Costa Azzurra.

Come per il Gp di Formula 1, appuntamento imperdibile per le star dello spettacolo, dello sport, della TV nonchè per il mondo della politica, anche il Masters 1000 di tennis che si disputa nell’impianto con vista mare attira su di sé tantissime celebrità. Alcune delle quali, come dire, quasi ‘obbligate’ a parteciparvi perchè legate da una relazione amorosa con i protagonisti in campo. È il caso di Melissa Satta, protagonista della tanto chiaccheriata – perchè emersa al grande pubblico in concomitanza di un periodo non esattamente felice nella carriera dell’atleta – relazione con Matteo Berrettini. La coppia procede a gonfie vele, anche se la terra monegasca ha riservato una brutta sorpresa al tennista romano.

Izabel Goulart vince la ‘battaglia’ delle Wags

Prima del match di ottavi di finale contro Holger Rune infatti, l’Azzurro ha accusato un infortunio muscolare agli addominali rimediato nella partita vinta in quasi tre ore contro Cerundolo. Incontro che ha visto la calda e appassionata partecipazione, sugli spalti, della bella Melissa, accompagnata per l’occasione da Maddox, il figlio avuto dalla precedente relazione della showgirl con Kevin Prince Boateng, ex marito della sarda con cittadinanza statunitense. Sulle tribune del Country Club di Monte Carlo non è passata inosservata la presenza di un’altra Wag. Che ha un po’ oscurato la bellezza della compagna di Berrettini.

Già super modella testimonial di importanti aziende dell’alta moda, Izabel Goulart si accompagna nella vita privata con Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte recentemente affrontato, e battuto in entrambe le gare, dal Napoli nel doppio confronto in Champions League. Melissa ed Izabel si conoscono molto bene, al punto di essere state immortalate assieme – e in compagnia di un certo Usain Bolt – proprio sulle tribune dell’impianto monegasco. La bellezza della brasiliana, testimoniata anche da altri scatti prodotti sempre in occasione della kermesse tennistica, è dirompente: l’evidente scollatura di una delle istantanee scattate a Monte Carlo ha mandato in delirio il popolo social. Sono inevitabilmente scattati i paragoni con Melissa, che nella ‘battaglia’ delle Wags ha dovuto cedere il passo all’attrice sudamericana.