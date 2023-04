L’Inter torna in semifinale dopo 13 anni, contro il Milan sarà storia

Lo si attendeva e invocava già ai quarti di finale, ma si è fatto desiderare e contro ogni pronostico è arrivato. Vent’anni dopo la prima e unica volta torna il derby della Madonnina in veste europea, Milan e Inter si sfideranno nuovamente in semifinale di Champions League. Una vittoria per Milano e verosimilmente per l’Italia intera che si ritrova ben due squadre tra le migliori quattro d’Europa.

Dopo la cavalcata rossonera ai danni del Napoli anche l’Inter ha avuto la meglio sul Benfica agguantando la semifinale. Una serata magica sullo sfondo di un San Siro gremito, che ha festeggiato il successo della sua Inter che torna a riveder le stelle in Champions League tredici anni dopo il noto Triplete.

Termina 3-3, ma la festa inizia ancor prima del triplice fischio

Ci si aspettava di tutto dalla solita pazza Inter che all’andata in Portogallo contro il Benfica aveva già messo il passaggio del turno in cassaforte con lo 0-2 rimediato. Ma con i nerazzurri in campo mai nulla appare scontato, termina 3-3 con i lusitani che accorciano sul finale tenendo vive per pochi istanti le speranze.

Nella serata di ieri a fare la differenza è stato l’atteggiamento. Una mentalità vincente che è apparsa visibilmente solida sin dai minuti iniziali. Un’Inter mai doma che ha tenuto le redini del gioco per l’intera gara affondando il primo colpo già al 14’ con Barella, protagonista anche all’andata. Poi a ritrovare la via del gol nella serata più importante sono stati anche gli attaccanti, il raddoppio lo firma Lautaro Martinez e Correa archivia ufficialmente la pratica con il tris. La festa inizia, ma il triplice fischio non è ancora arrivato. I portoghesi ne approfittano per accorciare le distanze e ristabiliscono il pareggio in appena 10’. Poco cambia.

L’Inter torna a giocarsi il penultimo atto della Champions League e lo farà mercoledì 10 maggio nei primi 90’ minuti di un doppio confronto che rimarrà nella storia.

Ci si mobilita da ogni parte d’Italia e d’Europa per assistere alla sfida della grande Scala del Calcio. Il ritorno è in programma appena sei giorni dopo, il 16 maggio.

Milan e Inter in semifinale… una storia da raccontare

Il calcio… come si spiega? Bello ed entusiasmante quanto strano. Forse nel tempo quello che si sta vivendo adesso sarà utile per raccontare con un esempio pratico le emozioni che questo sport fa provare.

Milan e Inter, due compagini rivali che pur camminando su rette parallele contro ogni probabilità finiscono per incontrarsi e scrivere una pagina di storia. Le ultime due squadre a vincere lo scudetto in Italia. Adesso entrambe alle battute finali di un campionato che sulla carta risulta essere più deludente e le vede sul filo del rasoio a combattere per un posto nell’Europa che conta. La stessa, però, che le vede protagoniste nella sua fase più calda, la semifinale. Nessuno vuole rinunciare a un sogno nel quale, arrivati a questo punto, è obbligatorio credere. La coppa dalle grandi orecchie a Istanbul sarà esposta su una teca alla portata di una sola delle due squadre di Milano. Sul verde di San Siro rossoneri e nerazzurri saranno disposti a tutto per avvicinarsi ancora di più a quello che nemmeno nei sogni più belli si poteva preventivare a inizio stagione.