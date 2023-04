Uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato tra gli allenatori è senza ombra di dubbio quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico attualmente al Brighton piace in giro per l’Europa e su di lui ci sono anche Inter e Roma. Lui stesso, però, ha fatto chiarezza sulla squadra dove allenerà nella prossima stagione.

Sta facendo un percorso straordinario, costellato di successi prestigiosi e di record infranti, sulla panchina del Brighton Roberto De Zerbi. Per questo motivo su di lui ci sono alcuni tra i club più prestigiosi a livello europeo. All’estero ma anche in Italia. Tra queste ci sono anche l’Inter e la Roma, che lo stanno seguendo nel caso in cui si dovessero separare le strade rispettivamente con Simone Inzaghi e José Mourinho. A fare chiarezza sulle sue intenzioni è stato proprio lui, che ha spiegato a chiare lettere dove allenerà.

De Zerbi ed il suo futuro

Nonostante questo, però, il tecnico ex Sassuolo resta saldamente con i piedi per terra e pensa al campo. Lì dove si sta guadagnando una quantità industriale di complimenti e di apprezzamenti. Sul suo futuro è stato molto chiaro lo stesso Roberto De Zerbi, che in una intervista concessa a SportMediaset. Queste le sue parole:

“Inter o Roma? Non ho parlato con nessuno fino a questo momento, ma penso che adesso per il mio percorso e per la mia vita sia importante restare qui a Brighton. Ho dovuto lasciare lo Shakhtar Donetsk dopo soli otto mesi di lavoro e l’ho fatto malvolentieri per cause di forza maggiore. Andare via dal Brighton dopo lo stesso periodo di tempo mi sembrerebbe come un non portare a termine il lavoro”.

Dove allenerà?

Ferma restando la sua volontà di allenare qui, le altre squadre, allo stato attuale delle cose, non possono fare altro che prenderne atto. Per Inter e Roma, nel momento in cui non dovesse andare avanti il percorso rispettivamente con Simone Inzaghi e José Mourinho, ci sarà da virare su altri profili. Al di là di questo, resta che Roberto De Zerbi crede fermamente nel progetto del Brighton, con il quale crede, evidentemente, di poter maturare e raggiungere obiettivi di un certo livello. E’ probabile che, a questo punto, il grande salto in un top club europeo possa arrivare solo più in là. Meglio, in tal senso, non bruciare le tappe.