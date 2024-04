Napoli, riscattare Empoli per sognare la Champions

Dopo la sconfitta contro l’Empoli in casa Napoli si torna a pensare al campionato. Calzona recupera Rrhamani e Mario Rui squalificati nell’ultimo turno e vuole tornare al successo nell’ostica sfida interna contro la Roma.

Napoli, con la Roma per la Champions

Una gara che in caso di successo potrebbe permettere agli azzurri di accorciare sui giallorossi nella corsa Champions. Un Napoli che punterà forte sui suoi tenori in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, tutti e 3 alla ricerca di riscatto dopo la prova negativa di Empoli. Con l’Italiano che vuole provare a convincere anche Spalletti in queste ultime gare. Con l’ex tecnico degli azzurri che dovrà decidere se portarlo all’Europeo. Osimhen poi vorrà provare a lasciare il Napoli in Champions League. Con il mattatore della scorsa stagione mai realmente protagonista in questa. Kvara poi non ha mai dato continuità e contro la Roma cerca riscatto. Per far sognare il Maradona e provare a riaprire le speranze di Champions League in casa azzurri….