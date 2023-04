Berrettini, è di nuovo allarme: l’annuncio è una sentenza, non si può fare nulla. Ancora problemi per il 27enne tennista romano

Sembra entrato in un tunnel senza uscita, Matteo Berrettini. Il 27enne tennista romano, finalista a Wimbledon nell’estate del 2021, dopo aver raggiunto il 6/a posto nel Ranking Atp, miglior risultato per un atleta italiano dai tempi di Adriano Panatta, è progressivamente scivolato verso posizioni di retroguardia. Attualmente Berrettini occupa la 24/a posizione, la peggiore degli ultimi anni. E le ultime notizie non sembrano alimentare speranze a breve termine di un ritorno ad alti livelli.

Anzi, l’infortunio ai muscoli addominali, l’ennesimo da un anno a questa parte, rimediato durante il torneo di Monte-Carlo, rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione per l’immediato futuro. Ad oggi infatti non è affatto certo che Matteo Berrettini sia in grado di partecipare ai prossimi tornei sulla terra battuta. Da alcune indiscrezioni risulta che sia a rischio perfino la partecipazione agli Internazionali di Francia, esattamente come è accaduto lo scorso anno.

Un guaio dopo l’altro che si aggiunge alle critiche piovutegli addosso a causa della sua relazione con la showgirl e modella Melissa Satta. I profili social di Berrettini sono stati presi d’assalto da tifosi o presunti tali che lo hanno riempito di critiche e accuse, come se una storia sentimentale rappresenti una reale minaccia per la carriera di un atleta.

I problemi veri sono legati a una condizione fisica che non accenna a migliorare. E’ da più di un anno che il tennista romano è bersagliato da una serie a catena di infortuni che gli impediscono di riacquistare una condizione atletica decente. Senza potersi allenare con continuità è impossibile che Berrettini ritrovi lo smalto dei giorni migliori.

Per cercare di capirne di più il sito OA Sport ha intervistato l’ex tennista italiano, ora apprezzato commentatore di Sky Sport, Stefano Pescosolido. Il cinquantunenne di Sora, che nella sua carriera è arrivato fino al 42/o posto nel Ranking, ha espresso tutte le sue preoccupazioni nei confronti di Berrettini. “Il problema è che ha la tendenza a farsi male“. Questa frase, breve ma inequivocabile, suona come una sentenza definitiva.

A determinare i continui problemi accusati dall’ex finalista di Wimbledon nel corso dell’ultimo anno sarebbe dunque una struttura fisica molto complessa che non riesce ad evitare l’accumularsi degli infortuni. Se così fosse sarebbe improbabile che Berrettini possa tornare ai vertici del tennis internazionale.