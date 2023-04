Stangata Juve! Le decisioni del Giudice Sportivo

E’ arrivato il referto del Giudice sportivo. Un turno di squalifica a Marco Landucci, vice di Allegri, per insulti a Spalletti rilevati dalla Procura FIGC. 15 mila euro di multa alla Juventus per cori di matrice territoriale, ammende anche a Roma, Sampdoria, Atalanta, Lazio e Milan. Si legge su Landucci nello specifico: “Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 5000 euro per Landucci Marco (Juventus): per aver al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

Sulla multa di 15mila euro: “Per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al direttore di Gara; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.