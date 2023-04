Inter-Juve: ancora due incognite per Inzaghi

C’eravamo lasciati allo Stadium con uno spettacolo poco degno subito dopo il triplice fischio, ma in poco più di venti giorni sono cambiate diverse cose tra campo e tribunali.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus torna in scena questa sera per l’ultimo atto della stagione: la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. La posta in palio è alta, per il trofeo certamente, ma anche dal punto di vista emblematico. L’andata terminata tra le polemiche sull’1-1 lascia aperto ogni scenario per stasera.

Due squadre in forma europea ancora in corsa nelle rispettive competizioni in cui competono, ma che tra i confini nazionali hanno dovuto affrontare non poche turbolenze in campionato.

La probabile formazione di Inzaghi

Quella tra Inter e Juventus non sarà mai una sfida come le altre, a maggior ragione se avviene in un contesto da dentro o fuori. Questo Simone Inzaghi lo sa bene, il tecnico dell’Inter fatica a rivolgere l’attenzione alla Champions, ormai all’orizzonte, senza aver prima messo un punto alla pratica Juve. L’allenatore nerazzurro per la gara di San Siro verosimilmente ha pochi dubbi, la sua squadra ha finalmente uscito le unghie e giunta nella parte più calda della stagione sta dimostrando di essere capace di grandi cose… campionato a parte dove l’equilibrio e la costanza non sono il suo forte. Per provare a imporsi contro la Vecchia Signora, Inzaghi verosimilmente si affiderà al suo consueto undici titolare.

A poche ore dal fischio d’inizio sono solo due i ballottaggi che ancora reggono. Dopo giorni e giorni di polemiche la Figc ha dato la “grazia” a Lukaku eliminando la squalifica impartita al belga nella gara d’andata per l’esultanza considerata polemica. Ma la presenza del centravanti resta comunque in dubbio a favore del più quotato Dzeko al fianco dell’ immancabile Lautaro. L’altro punto interrogativo viene rappresentato dall’impiego in cabina di regia di Brozovic a favore invece di Calhanoglu. Per il resto è semplice ipotizzare chi schiererà Inzaghi nel suo 3-5-2. Onana è certezza assoluta, aldilà della squalifica di Handanovic rimediata a causa della rissa allo Stadium con Cuadrado. Il reparto difensivo sarà composto da Darmian, Acerbi e Bastoni; in mediana potremmo trovare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco esterni; il tandem offensivo, come detto, sarà verosimilmente composto da Lautaro e Dzeko.

Inter e Juve, occhio ai diffidati

Il fischio d’inizio è in programma alle 21.00. Ciò che al momento è facile dedurre è che entrambe le compagini terranno gli animi a bada, ne Inter ne Juventus si possono permettere di commettere passi falsi in termini di comportamenti come accaduto all’andata. In casa Inter sono molteplici i giocatori diffidati che dovranno attenzionare la propria condotta in campo: da Onana a Lukaku, passando per Lautaro, Correa, Dimarco, Brozovic e Gosen. Questi in caso di cartellino giallo saranno costretti a saltare l’eventuale finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese.