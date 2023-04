“L’ho perso”, Berrettini choc: l’ammissione lascia tutti senza parole

By

Le ultime dichiarazioni di Matteo Berrettini hanno lasciato senza fiato i tifosi del tennista romano che sta vivendo uno dei momenti più difficili della carriera.

Dopo aver toccato il momento più alto della sua carriera circa due anni fa con la finale al torneo di Wimbledon, Matteo Berrettini ha vissuto momenti molto difficili negli ultimi mesi.

Il tennista azzurro infatti è costantemente alle prese con infortuni che ne stanno pregiudicando la carriera e che lo hanno fatto scivolare inesorabilmente in classifica, portandolo al momento alla posizione numero 20 ma con il rischio di scendere ulteriormente considerati i prossimi impegni ai quali non potrà partecipare. Nelle ultime ore il tennista ha rilasciato delle dichiarazioni che preoccupano e non poco tutti i tifosi del ragazzo classe 1996 che sta lottando per provare a tornare ai livelli di qualche tempo fa.

Matteo Berrettini stupisce tutti, dichiarazioni che preoccupano

27 anni compiuti da poco, Matteo Berrettini ha tutto il tempo per rimettersi in gioco e provare a riagganciare quella top 10 nella quale è stato a lungo. Le sue ultime parole però non lasciano tranquilli.

L’azzurro, intervistato da Style Magazine, ha infatti dichiarato: “Negli ultimi due anni ci sono stati delle vittorie ma sono stati anche molto stancanti. Gli infortuni mi hanno fatto perdere il piacere di giocare. Prima il mio pensiero era rivolto a recuperare il tempo perso, ora invece penso a ritrovare la gioia di competere”. Parole che lasciano intendere come gli ultimi stop fisici abbiano fortemente condizionato l’atleta anche dal punto di vista della testa, non riuscendo a dare quello che vorrebbe in campo fino al punto di perdere la volontà di giocare.

Nel mirino del gossip negli ultimi mesi è finita la sua relazione con Melissa Satta. Una love story che spesso ha portato i maligni a pensare che ci siano motivazioni d’amore dietro al calo di rendimento. Berrettini però è lapidario nella risposta: “Credo sia irrispettoso considerarla una distrazione per la mia carriera – ha proseguito a Style Magazine – sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha famiglia”.

Chiudendo l’intervista l’atleta ha però voluto lasciare ottimismo su quello che sarà il prosieguo della sua carriera: “Non sono preoccupato, sono certo che riuscirò ad ottenere i frutti del mio lavoro”. La speranza dei suoi tifosi ma di tutti gli appassionati di sport è che il ragazzo riesca a tornare sui suoi livelli nel prossimo futuro, tornando a far sognare l’Italia che può vantare altri grandi talenti come Sinner e Musetti.