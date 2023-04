MotoGP, l’attesa è finita: sarà di nuovo in pista

Grandi novità in vista del Gran Premio di Spagna, il quarto della stagione in programma l’ultima domenica di aprile sul circuito di Jerez de la Frontera

La MotoGP sta per entrare nel vivo con un Mondiale che sembra quanto mai aperto e combattuto, decisamente più incerto rispetto alle previsioni della vigilia. I primi tre gran premi della stagione hanno avuto tre vincitori diversi, indizio tangibile di un’annata che sembra poter regalare sorprese e colpi di scena a ripetizione. E anche una lotta al titolo che rischia di coinvolgere un numero di piloti superiore alle aspettative. C’è sempre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, favorito d’obbligo nonostante la rovinosa caduta sul circuito di Austin, ma il lotto dei potenziali rivali si presenta più che mai agguerrito.

E oltre a chi si è messo in luce in questo avvio di stagione, il Circus del Motomondiale sta per ritrovare uno dei suoi protagonisti annunciati. Un pilota che in molti tra critici e addetti ai lavori consideravano tra i grandi favoriti nella corsa al tiolo iridato, il 25enne riminese Enea Bastianini. Vincitore l’anno scorso di quattro gran premi in sella alla Ducati il centauro romagnolo era considerato il più accreditato avversario del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

Purtroppo però il Mondiale 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per il pilota riminese che nel corso del GP di apertura, la gara sprint di Portimao, è rimasto vittima di una rovinosa caduta in cui si è procurato la frattura alla scapola destra. Un ko che lo ha costretto a rimanere lontano dalle gare per quasi un mese ma che ora sembra definitivamente alle spalle.

MotoGP, l’attesa è finita: Bastianini sarà di nuovo in pista

La MotoGP ritrova dunque un suo grande protagonista. Nei prossimi giorni Bastianini si sottoporrà a una decisiva visita medica che dovrà stabilire la sua idoneità a tornare in pista. Le sensazioni però, come sottolineato da un comunicato emesso dalla Ducati, sono più che positive. Tanto che il riminese potrebbe tornare in gara proprio domenica prossima nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

E così la MotoGp ritrova un atteso e sicuro protagonista. Il tempo per recuperare il terreno perduto non manca, ma è necessario che Bastianini in sella alla sua Ducati già a partire dal Gran Premio di Spagna torni a fare punti. Il Mondiale finora non ha ancora un padrone e non è neanche scontato che lo possa trovare in corso d’opera. Si preannuncia una stagione più incerta e combattuta che mai.