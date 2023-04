Fernando Alonso, nuovo amore da copertina: è una cantante famosissima

By

Sta vivendo una seconda giovinezza Fernando Alonso. Il fuoriclasse di Oviedo due volte campione del mondo di Formula 1, è al centro di un gossip clamoroso

Vuole ancora stupire tutti, Fernando Alonso. Quando ormai la stragrande maggioranza degli osservatori lo dava per finito, pronto ad appendere il fatidico casco al chiodo, il 41enne pilota spagnolo due volte campione del mondo di Formula 1 ha trovato una sorta di seconda giovinezza alla guida dell’Aston Martin. La scuderia inglese, grazie ad investimenti azzeccati e a un gruppo di lavoro di alto profilo, ha realizzato una macchina molto competitiva che ha consentito ad Alonso di salire sul podio in tutte e tre i primi Gran Premi della nuova stagione.

Ma questa seconda giovinezza di Alonso non si starebbe esprimendo solo in pista e nelle gare di Formula 1, bensì anche nella sua vita privata. Il fuoriclasse iberico infatti fino a qualche settimana fa risultava ufficialmente single, ma a quanto pare la realtà sarebbe completamente diversa. Il due volte campione del mondo e pupillo del manager piemontese Flavio Briatore starebbe frequentando una delle star più amate della musica internazionale.

Si tratterebbe di una bellissima cantante americana che da anni riscuote uno straordinario successo in tutto il mondo. Stiamo parlando della splendida e biondissima Taylor Swift, trentatreenne regina del pop internazionale. I due si sarebbero conosciuti in occasione del concerto che la Swift tenne in occasione del Gran Premio di Austin del 2016. Da allora tra la cantante e il campione di Formula 1 sarebbe nata una certa simpatia reciproca, che di recente avrebbe preso una piega clamorosa e improvvisa.

Fernando Alonso, nuovo amore da copertina: le voci su Taylor Swift

In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbero prove concrete di una ipotetica relazione tra la Swift e Fernando Alonso. Nessuna foto che li ritrae insieme, nè tantomeno una conferma da parte dei diretti interessati. Anzi, finora sono arrivate solo smentite, anche piuttosto convincenti.

Il gossip però non conosce ostacoli di sorta e nonostante non esistano indizi concreti in merito a questa curiosa e affascinante liaison, i fan di Taylor Swift e di Fernando Alonso continuano a sognare pensando che questa storia d’amore sia concreta e reale. Intanto il fuoriclasse spagnolo preferisce concentrarsi sui prossimi impegni che lo vedranno protagonista con l’Aston Martin.

Dopo tre podi consecutivi l’obiettivo di una prima vittoria è quanto mai dietro l’angolo. Alonso vuole stabilire un primato storico, essere il pilota più anziano della storia del Circus a tagliare per primo il traguardo di un Gran Premio.