Pochettino lo porta al Chelsea: bye bye alla Juve

Niente Juventus nel suo futuro: adesso Pochettino, prossimo allenatore del Chelsea, è pronto a fare sul serio

Mancano ancora poco più di due mesi affinchè la sessione estiva di calciomercato riapra ufficialmente i battenti. La Juventus proverà in primis a chiudere ogni discorso rimasto in sospeso per quanto riguarda il calcio giocato, prima di dedicarsi alle novità che rischieranno di sconvolgere la rosa a disposizione di Allegri.

In tal senso, un altro club destinato ad essere tra i protagonisti da qui a qualche mese sarà sicuramente il Chelsea. La semifinale di Champions League è stata solo sfiorata mentre in Premier League l’undicesimo posto in classifica può essere facilmente definito come un fallimento di Tuchel prima, Potter poi ed infine Lampard. Ecco perchè il cambiamento alla guida dei ‘Blues’ avverà senz’altro tra qualche settimana.

Dei diversi nomi accostati da diverso tempo a questa parte, uno in particolare pare destinato a diventare realtà durante l’estate. Sembra infatti ormai aver preso definitivamente corpo l’opzione Mauricio Pochettino per la panchina del Chelsea. I ‘Blues’, reduci da una stagione travagliata fatta di scelte non sempre azzeccate, ripartiranno con ogni probabilità dall’allenatore argentino, attualmente svincolato. Dopo Tuchel, Potter ed infine Lampard – scelto come traghettatore fino a giugno – Pochettino dovrebbe prendere in mano la squadra londinese per riportarla in alto nella stagione del rilancio.

Addio Juve: è la prima richiesta di Pochettino al Chelsea

Il futuro manager del Chelsea avrebbe già in mente i nomi giusti per potenziare la rosa dei ‘Blues’, in vista del prossimo anno. Uno di questi potrebbe, indirettamente, arrivare dalla Juventus.

Si tratta di un giocatore che Allegri ha decisamente ‘scartato’ dopo averlo visto giocare spesso e volentieri a livelli insufficienti. Parliamo di Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 che è reduce dal prestito in bianconero dal PSG. Pochettino e Paredes sono connazionali e l’allenatore sudamericano lo conosce bene visto che lo ha allenato proprio sotto la Tour Eiffel e vorrebbe rifarlo a Londra. Se Pochettino dovesse effettivamente, come sembra, diventare il nuovo manager del club di Todd Boehly, allora la pista Paredes si infiammerebbe in maniera definitiva.

L’argentino chiederebbe il centrocampista campione del Mondo ai vertici del club inglese, per consegnargli le chiavi della futura mediana del Chelsea. Paredes, quindi, dopo essere rientrato in Francia, ripartirebbe in direzione Londra. Il suo accordo col PSG scadrà tra poco più di dodici mesi: quest’anno, con la maglia della Juventus, ha collezionato 31 presenze con 2 assist vincenti all’attivo.