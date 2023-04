Valentino Rossi non sta nella pelle: ora è davvero pronto a farlo

Valentino Rossi è uno sportivo a tutto tondo. Oltre alla sua grande passione, i motori, non ha mai nascosto un grande interesse per il calcio

Più che il nome di un grande campione dello sport, Valentino Rossi è diventato un marchio, una vera e propria icona dell’eccellenza italiana, un simbolo vivente dell’Italia migliore. Quella che produce straordinari talenti capaci di imporsi nelle rispettive discipline. E l’ex fuoriclasse di Tavullia appartiene proprio alla categoria dei fenomeni, di quelli che ne nascono uno ogni tanto. Nonostante si sia già ritirato da più di un anno, il Dottore è ancora al centro dell’attenzione e dell’interesse di tifosi e media suscitando un’enorme curiosità in tutto ciò che lo vede ancora impegnato.

Valentino Rossi è la stella che tutti gli appassionati di MotoGp ancora vorrebbero vedere in sella a una moto ma che comunque si accontentano di assistere alle gare del Gran Turismo World Challenge in cui il campione marchigiano è grande protagonista. Ma non tutti forse sanno che oltre alla smodata passione per i motori, due ruote soprattutto ma non solo, Valentino Rossi coltiva da sempre un sincero interesse per il calcio.

Pur senza potersi definire un acceso appassionato, il Dottore ha il cuore colorato di nerazzurro. E’ infatti tifoso dell’Inter, di cui possiede vari cimeli tra sciarpe, maglie grondanti dediche personalizzate e cappelli. Amico di molti giocatori, tra cuiBeppe Materazzi e dello stesso ex presidente Massimo Moratti, il numero 46 si è anche fatto vedere in qualche occasione sulle tribune del Meazza a sostenere la sua squadra del cuore.

E dopo un po’ di tempo in cui le gare ed altri impegni non gli hanno consentito di presenziare aa San Siro, sembra arrivato l’appuntamento da non mancare, quello da non perdere per nessuna ragione al mondo. Stiamo parlando ovviamente della semifinale di Champions League, del derby atteso da vent’anni soprattutto in casa interista.

Valentino che nel 2003 aveva solo 24 anni, ricorda perfettamente quelle due gare che qualificarono il Milan alla finale di Manchester contro la Juventus e ora sogna di vendicare quella bruciante eliminazione: “E’ arrivato il momento di prenderci la rivincita sul Milan, sono sicuro che stavolta il destino ci sorriderà“. E infine il grande annuncio che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri: “Non voglio assolutamente perdermi questa semifinale, sarò al Meazza a fare il tifo“.