Classifica riscritta e retrocessione: colpo durissimo per il club

Sta per concretizzarsi uno scenario davvero molto oscuro: il club rischia seriamente una sanzione fortissima, con la retrocessione a tavolino e la ripartenza in una serie minore nella prossima stagione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il mondo del calcio continua ad essere in apprensione ed in tensione. La situazione più in vista è quella ovviamente relativa alla Juventus. I bianconeri, infatti, aspettano le decisioni della Giustizia in merito tanto alla questione plusvalenze quanto a quella relativa agli stipendi. Oltre a questo caso, c’è un’altra situazione a dir poco difficile e delicata che può risolversi nella peggior maniera possibile. Vale a dire con una classifica completamente stravolta ed una retrocessione.

Classifica riscritta e retrocessione

Le pagine dei quotidiani nazionali sono in larga parte occupati dai grandi casi legati alle difficoltà dei grandi club in giro per l’Italia e l’Europa. Partendo ovviamente dalla Juventus fino ad arrivare alle difficoltà del Barcellona o quelle del Manchester City. Se si scende più in basso, però, si trovano situazioni, se è possibile, ancora più delicate. Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalla Serie B italiana.

La Reggina, infatti, vive una situazione molto, molto delicata. Il club calabro, infatti, è stato già penalizzato di tre punti ma ha poi subito un nuovo deferimento ed ora lo scenario può cambiare ulteriormente. Per difendersi la compagine di Reggio Calabria ha diramato un comunicato col quale ha spiegato di aver messo a punto un piano di rientro da questo debito pregresso. Se però non dovesse bastare ciò, il tutto potrebbe precipitare, con conseguenze a dir poco gravi.

Colpo duro per la Reggina

Come spiegato da Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, ai microfoni di ‘beneventonews24.it’, il club per la prossima stagione potrebbe fare seriamente fatica anche ad iscriversi al campionato di Serie B. Se ciò dovesse verificarsi, ci sarebbe in automatico la retrocessione. una situazione analoga la vive anche la Sampdoria. I blucerchiati viaggiano verso la retrocessione in Serie B, ma se non dovessero avere le finanze a posto rischiano seriamente di scendere addirittura in C.