La Juventus non sa più vincere: è stanca e nervosa

La Juventus ha pareggiato a Bologna. I bianconeri hanno buttato via un’altra ottima occasione per guadagnare margine in vista della corsa Champions League. La squadra di Allegri non ha trovato la vittoria per la sesta gara di fila tra tutte le competizioni. L’ennesima delusione per la squadra di Allegri incapace di segnare mai più di un gol in questo aprile maledetto.

JUVENTUS, QUANTE OCCASIONI SPRECATE

Non è stata comunque la Juventus delle ultime settimane. La squadra di Max Allegri ha regalato subito un calcio di rigore al Bologna, dovendo poi giocare una partita di rimonta. Milik ha trovato il pareggio nel secondo tempo, ma prima ha sbagliato un calcio di rigore. Nella ripresa, soprattutto dopo l’1-1, i bianconeri hanno fallito tante occasioni o potenziali tali. Possibilità di segnare che le avrebbero permesso di arrivare a quota due reti per la prima volta dallo scorso 16 marzo. Vincere la gara le avrebbe dato un vantaggio di 5 punti sul quinto posto, ma soprattutto fiducia per l’ennesimo tour de force che la attende con il turno infrasettimanale e poi il doppio turno di Europa League contro il Siviglia.

STANCHEZZA E NERVOSISMO

Allegri predica calma. Alcuni degli errori sono arrivati dai più giovani come Soulè e Fagioli. Le critiche non sono state risparmiate a nessuno. I giovani, Allegri, società, i più esperti. Nessuno perdonato in questo naufragio dei bianconeri, apparsi come nelle ultime settimane parecchio nervosi. Un nervosismo dovuto probabilmente a un crollo successivo alla restituzione dei 15 punti. Tuttavia, anche la stanchezza sta giocando un ruolo fondamentale. Nei giorni scorsi, il Corriere Torino ha portato alla luce alcune dichiarazioni off the record dei giocatori della Juventus che ammettono di essersi ritrovati stanchi alla ripresa dopo la pausa di fine marzo.