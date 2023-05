Novità di rilievo in vista di un’attesissima edizione degli Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico di Roma a metà maggio

La speranza di tutti i tifosi e appassionati di tennis è ormai la stessa dal 1976: riuscirà prima o poi un tennista azzurro a eguagliare l’impresa di Adriano Panatta, ultimo italiano capace di vincere gli Internazionali d’Italia nella ‘sua’ Roma? L’ex campione compì la grande impresa proprio quarantasette anni fa battendo in una finale memorabile il fuoriclasse argentino Guillermo Vilas. Da allora nessun nostro tennista è riuscito a sollevare al cielo il trofeo di vincitore del torneo capitolino. Che questo 2023 sia finalmente l’anno buono, lo scopriremo a partire dal prossimo 10 maggio.

L’evento che si svolgerà nella Capitale rappresenta, in quanto a prestigio e appeal, uno dei più importanti e ambiti appuntamenti in programma sulla terra battuta, secondo soltanto agli Open di Francia. Non è un caso che qualche anno fa il torneo di Roma venne definito il ‘quinto Slam’. L’anno scorso, quando a trionfare fu Novak Djokovic che inflisse in finale una dura sconfitta al talento greco Stefanos Tsitsipas, il torneo del Foro Italico fu disertato sia da Matteo Berrettini che da Jannik Sinner.

E neanche quest’anno Berrettini avrà la possibilità di essere profeta in patria: il 27enne campione romano è infatti alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare all’addome che gli ha impedito di partecipare al torneo più atteso dell’anno. Ci sarà invece Sinner che sembra aver smaltito senza problemi i sintomi influenzali che lo hanno costretto al ritiro al torneo di Barcellona.

Tennis, invito accettato per Roma: corsa contro il tempo e tifosi in ansia

A sorpresa sarà presente, attraverso il meccanismo a inviti della wild card, un altro italiano eccellente, Fabio Fognini. Gli organizzatori del torneo hanno ufficializzato la presenza del 36enne tennista sanremese, che sarà a Roma per la diciassettesima volta in carriera, insieme a quella di altri tennisti italiani: Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri e Luca Nardi.

L’invito arrivato dagli organizzatori è stato accolto con il dovuto entusiasmo da parte di Fognini il quale però prima di sciogliere la riserva a dire sì alla wild car deve risolvere definitivamente il problema fisico che gli ha impedito di partecipare al torneo di Madrid.

In tal senso i prossimi giorni saranno decisivi: il tennista ligure vuole esserci a tutti i costi e farà i salti mortali per partecipare all’ennesima edizione degli Internazionali d’Italia della sua carriera.