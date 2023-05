Napoli, i dettagli della festa! A Udine alle 20.45 e maxischermo al Maradona

Ora è ufficiale: confermato l’orario di inizio della gara di giovedì tra Udinese e Napoli. La prefettura di Udine ha dato l’ok definitivo in mattinata per le 20.45 come già stabilito dal calendario.

Intanto è arrivato anche l’ok del Comune di Napoli per l’installazione di un maxi schermo in città dove sarà possibile seguire la partita che presumibilmente assegnerà lo scudetto aritmetico ai partenopei. Al Maradona, inoltre, saranno installati 8 schermi (due per ogni settore). L’ingresso avrà un prezzo simbolico di 5 euro, con le vendite che inizieranno dalla mattinata di oggi fino alle 18.00 per gli abbonati, poi sarà vendita libera. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Come confermato da Aurelio De Laurentiis, la squadra tornerà in sicurezza venerdì mattina o pomeriggio, rimanendo nella notte di giovedì a Udine.