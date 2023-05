Chelsea, disastro senza fine: con Lampard solo KO

L’ultima sconfitta, ieri, subita per mano dell’Arsenal, non c’è fine al disastro del Chelsea di Todd Boehly. Dopo oltre 600 milioni di investimenti nelle ultime due sessioni di calciomercato, la squadra londinese sta conducendo una stagione fallimentare. I Blues, al momento, occupano la 12^ posizione in classifica con appena 39 punti, addirittura a -24 dalla zona Champions League. Numeri impressionanti che sono crollati nel 2023, dopo l’acquisto di ulteriori 7 calciatori. L’approdo di Frank Lampard, se possibile, ha peggiorato ulteriormente la situazione.

CHELSEA, UN 2023 DRAMMATICO

Dall’inizio dell’anno solare 2023, la squadra londinese ha giocato 23 partite di cui 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Una delle quattro vittorie di quest’anno solare è arrivata in Champions League contro il Borussia Dortmund, il 2-0 che permise all’allora Chelsea di Graham Potter di passare il turno nella Coppa. Da allora però le cose sono andate sempre peggio con Potter costretto a gestire un gruppo enorme di giocatori pagati decine di milioni. Di fatto dopo la vittoria casalinga contro i tedeschi datata 7 marzo, i Blues non hanno più vinto. Nel giro di due settimane, nelle quali c’è stata anche la sosta per le Nazionali, la dirigenza del Chelsea ha dato un altro colpo di spugna esonerando Potter. Un esonero scioccante visto che l’inglese era stato liberato dal Brighton a suon di milioni e aveva firmato per 5 stagioni.

Al suo posto è stato chiamato Frank Lampard, leggenda del club nonché tecnico esonerato prima dell’arrivo di Tuchel nel 2021. Dal momento dell’arrivo di Lampard, reduce dalla negativa esperienza con l’Everton, la situazione è tutt’altro che migliorata. Il Chelsea ha collezionato 6 ko di fila, compresi due contro il Real Madrid, che sono valsi l’uscita dalla Champions League.

Nel mese di aprile, il Chelsea ha collezionato appena un punto.

UNA SITUAZIONE ASSURDA

Oltre 600 milioni di mercato, tre allenatori in una stagione, solo 39 punti stagionali, appena 31 gol fatti in Premier. Un fallimento su tutta la linea, con un gruppo di tanti giovani potenziali campioni il cui costo dei cartellino difficilmente scende sotto i 30 milioni cadauno. Una situazione non paragonabile con qualsiasi altra nella storia del calcio. Boehly ha messo in piedi un vero e proprio piano di “moneyball“, spendendo e spandendo un capitale enorme senza risultato. Una situazione che sta dimostrando una volta di più quanto il calciomercato non sia affatto una soluzione ai problemi.

Ora il Chelsea rimarrà, a meno di sorprese ulteriori, sotto la guida di Frank Lampard chiamato appositamente per “traghettare” la squadra a fine stagione. Poi, dalla prossima stagione, la patata bollente passerà ad un altro tecnico che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere Mauricio Pochettino.