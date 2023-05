Il Milan non si ferma sul mercato ed ora piazza un colpo a centrocampo che può garantire il salto di qualità. Sul giocatore c’era da tanto tempo la Roma che ora rischia seriamente di restare con il cerino in mano, come si suol dire in questi casi.

In casa Milan la situazione è in continua evoluzione. E’ tanta, come si suol dire in questi casi, la carne a cuocere, a partire dal campo fino ad arrivare alle questioni societarie. C’è, infatti, una Champions League da conquistare, mentre va sciolto il caos relativo all’eventuale partecipazione all’Europa League ed alla medesima proprietà condivisa con il Tolosa. Sul mercato, però, non si ferma il lavoro di Maldini, che sta chiudendo per un grande colpo in mediana. E rappresenta una vera e propria beffa per la Roma di José Mourinho.

Mercato Milan, innesto in mediana

Con Tonali, Bennacer e Krunic la linea mediana rossonera è in buone mani, ma Adli e Bakayoko non danno le sufficienti garanzie come alternative. Per questo motivo Paolo Maldini lavora per creare due coppie di valore ed affidabili. Ed in tal senso le strade del mercato si intrecciano in maniera importante ed al tempo stesso pericolosa con quelle della Roma. E’ stato messo nel mirino, infatti, un giocatore da tempo oggetto dei desideri dei giallorossi.

I rossoneri, infatti, hanno affondato il colpo per Houssem Aouar. A riferire la notizia è “le10sport.com“, che aggiunge come il ragazzo la gradisca come destinazione. Da tempo i giallorossi si stanno muovendo sulle sue tracce, ma a quanto pare Maldini e gli altri dirigenti rossoneri hanno mosso passi importanti. Stanno provando la beffa. Si tratta di un profilo molto interessante perché si libera a parametro zero. Non a caso piace e tanto anche al Napoli. Nelle scorse settimane ci ha provato anche l’Eintracht Francoforte, ma non è stata raggiunta l’intesa e la trattativa si è arenata.

I numeri di Aouar

Classe 1998, ha già maturato una grandissima esperienza, come testimoniato dal fatto che è uno dei capitani del Lione. In estate si libererà a parametro zero e fin qui ha collezionato 182 partite e 32 reti. Come certificato da questi dati, ha un discreto senso del gol ed è anche un ottimo assistman. Le sue caratteristiche si sposerebbero bene con la Serie A e con l’idea di gioco di Stefano Pioli.