Colpo di scena Nadal, è ufficiale: allarme tra i tifosi

Rafa Nadal morde il freno. Il fuoriclasse spagnolo, infortunatosi gravemente agli Open d’Australia, potrebbe tornare in campo a breve

E’ fermo da più di tre mesi e sembra che di lui si siano perse le tracce. Ma guai a dare per finito un fuoriclasse del calibro di Rafael Nadal. Il 37enne fenomeno di Manacor, ventidue volte vincitore di un torneo del Grande Slam, è infatti fermo al palo dall’infortunio patito nel corso degli Australian Open lo scorso gennaio e che lo ha costretto a un lunghissimo periodo di stop. Nadal ha infatti dato forfait a tutti i tornei più importanti disputatisi tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, compresi i primi grandi appuntamenti sulla superficie a lui più congeniale, la terra battuta.

Ma a quanto pare quello che sembrava un tunnel senza uscita sta per finire e Nadal è quasi pronto a tornare in campo e a stupire il mondo intero, per l’ennesima volta. Come la Fenice, anche il fenomeno di Manacor è rinato più volte dalle proprie ceneri, quando più nessuno se lo aspettava. E non vede l’ora di sfidare i suoi più agguerriti rivali, vecchi e nuovi. E chi afferma che il baby prodigio Carlos Alcaraz, la nuova stella del tennis spagnolo e mondiale, ne ha già preso il posto, sarà smentito alla grande.

Perchè Rafa Nadal, oltre al talento e a una mentalità fuori dal comune, è animato da un orgoglio smisurato e da una resistenza fisica quasi sovrannaturale. Certo, pesano i quasi trentasette anni di età come le tantissime battaglie sostenute in quasi vent’anni di carriera. Ma la tempra e la fibra sono quelle di un alieno che a tutto pensa tranne che ad appendere la racchetta al chiodo.

Colpo di scena Nadal, è ufficiale: il rientro è a un passo

A dare la bella notizia del ritorno in campo dell’ex numero uno del tennis mondiale è il suo amico, confidente e da qualche tempo anche allenatore, Carlos Moya. L’ex tennista vincitore del Roland Garros nel 1998 avverte che ormai ci siamo, Nadal è pronto a rituffarsi su un campo da tennis e a battagliare come ai bei tempi.

E ha già scelto il primo torneo della sua ennesima risalita, gli Internazionali d’Italia. La conferma arriva direttamente da Moya che dà a tutti appuntamento e Roma. La kermesse romana farà ovviamente da prova generale in vista dell’appuntamento che vale un’intera stagione, l’attesissimo Roland Garros in programma nella prima metà di giugno.