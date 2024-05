Verstappen shock: “Disastro sfiorato”

Incredibile confessione da parte di Max Verstappen dopo il Gran Premio di Miami andato in scena nello scorso weekend: “Disastro sfiorato”

Il protagonista indiscusso nel mondo dei motori degli ultimi anni è sicuramente Max Verstappen. Tre mondiali di fila consecutivi e un discorso ben avviato per arrivare al quarto per il pilota olandese. Questo però, naturalmente, non basta per assicurargli la vittoria ogni domenica. Lo scorso weekend nel Gran Premio di Miami è arrivato l’esempio perfetto, con l’olandese che per la prima volta ha mancato la vittoria in pista nel 2024.

Infatti, in Australia, come i più ricorderanno, il pilota Red Bull fu costretto al ritiro, che diede il via libera alla doppietta Ferrari con Sainz e Leclerc classificatosi ai primi due posti. Domenica scorsa, invece, la vittoria è andata a Lando Norris, battendo “sul campo” il principale volto della “Red Bull” che si è così classificato al secondo posto. Nonostante questa piccola battuta d’arresto (per quanto possa esserlo un secondo posto), l’olandese resta saldamente in vetta alla classifica del Mondiale.

Verstappen shock: “Si è sfiorato il disastro”

Quello che ha fatto più scalpore è sicuramente la confessione choc da parte del pilota nella conseguente conferenza stampa, in cui ha parlato di “disastro sfiorato” in pista. Cosa è successo?

Verstappen, come già accennato, è intervenuto alla conferenza stampa successiva al Gran Premio di Miami e non ha accampato scuse per la mancata vittoria. “Con le gomme medie usate Norris ha fatto dei tempi pazzeschi che io non avrei mai potuto fare” è la sincera ammissione da parte del pilota. Verstappen continua: “Nello sport si vince e si perde, questa gara dovrebbe far capire a molti come vincere non è mai facile ma è un evento straordinario”. Il pilota della “Red Bull” mette un po’ le mani avanti e giustifica così la sua mancata vittoria.

Dopo aver riso e scherzato a seguito di ulteriori domande, segno di un umore comunque buono, ecco l’incredibile confessione: “Sono stato fortunato, il diffusore si era graffiato all’avvio della gara. Si è sfiorato il disastro da parte del team“, dice Verstappen con tono serio dopo essersi lasciato andare a qualche battuta. Il tutto era stato causato da Perez. Una situazione che sicuramente non sarà piaciuta all’olandese, ma l’importante è aver comunque conseguito un risultato tutto sommato buono senza riportare danni.