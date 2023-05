Nuova penalizzazione in classifica, adesso arriva la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che toglie quattro punti dalla graduatoria che, di conseguenza, cambia nuovamente. Andiamo a vedere gli sviluppi ed i dettagli di questa vicenda.

Il mondo calcistico italiano non vive certamente una fase storica facile. Il caso più eclatante è senza ombra di dubbio quello della Juventus, che deve difendersi a livello legale su due fronti. Da una parte, infatti, c’è il caso plusvalenze a tenere banco, ma contestualmente i legali bianconeri dovranno dimostrare l’innocenza del club anche per quel che concerne la manovra stipendi tanto discussa. Oltre al caso della Juve, però, c’è un’altra squadra blasonata e di prestigio che rischia grosso e che ha già subito una penalizzazione in classifica decisa dal Tribunale Federale Nazionale.

Nuova penalizzazione, si pronuncia il TFN

La situazione in casa Reggina si fa ogni giorno più difficile. Aveva già ricevuto una penalizzazione del valore pari a 3 punti per questioni di natura economica ricollegabili, per così dire, ai debiti antecedenti all’acquisizione del club da parte della nuova proprietà. Adesso, però, arriva una nuova stangata da parte del Tribunale Federale Nazionale. E’ stata, infatti, inferta una nuova penalizzazione di 4 punti che cambia radicalmente il volto della classifica del club calabro.

Il deferimento era arrivato per violazioni in materia gestionale ed economica dal momento che non sono stati versati gli emolumenti che riguardano i mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre al mancato pagamento dell’IRAP. Insomma, la situazione è molto difficile. Come annunciato dal club con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Reggina ha intenzione di fare ricorso ed, in tal senso, l’appuntamento è fissato all’11 maggio in aula. Il club, infatti, proverà a dimostrare la propria volontà di rispettare le scadenze e la sua impossibilità a farlo per volontà del Giudice che preside su questa vicenda.

Reggina, cambia la classifica

La Reggina, autrice di una buona stagione sul campo, sarebbe potenzialmente in piena lotta per la promozione ed in particolar modo per la zona play off. Con questo -7 complessivo, però, adesso la realtà di Reggio Calabria scende al 14° posto con 42 punti all’attivo, a quattro punti dall’ottava posizione, vale a dire l’ultima utile per accedere agli spareggi che mettono in palio la promozione.