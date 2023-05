Tifosi impietriti: un ex campione del mondo è stato arrestato

Ancora una volta il mondo dello sport è sconvolto da una notizia drammatica: un ex campione del mondo è stato arrestato con accuse gravi

Il mondo dello sport legato alla cronaca nera, ci risiamo. Fortunatamente non sono moltissimi gli episodi tragici che hanno visto coinvolti campioni famosi, ma ogni volta che succede è un duro colpo. In effetti nelle ultime ore un ex campione del mondo è stato arrestato e dovrà rispondere di un’accusa grave.

Il legame tra boxe e violenza, non sul ring, è radicato nel tempo. Molti ricordano la tragica parabola umana di Carlos Monzon, tanto feroce tra le quattro corde quanto dissennato nella vita privata. Il campione argentino la notte di San Valentino, del 1988 litigò con la compagna, Alicia Muniz, e la strangolò, come stabilito da una sentenza. Fu condannato a 11 anni di prigione e morì in un incidente stradale sette anni dopo mentre si trovava fuori dal carcere, grazie a un permesso per buona condotta.

Mike Tyson invece fu condannato per stupro e scontò poco più di tre anni di carcere. Ora invece tocca ad un altro campione dei pesi massimi, sempre statunitense. Deontay Wilder, come riportano i media locali, è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles mentre nascondeva una pistola nella sua auto.

Gli agenti lo hanno fermato Wilder nel quartiere di Hollywood dopo aver notato una Rolls Royce con i vetri oscurati e una targa camuffata sulla sua Rolls Royce. All’interno hanno anche trovato una calibro 9 millimetri, reato che è considerato un reato punibile con 12 mesi di carcere e una multa massima di 1.000 dollari.

Ex campione del mondo è stato arrestato, è stato un grandissimo nella sua disciplina

Deontay Wilder, originario dell’Alabama, ha sempre avuto la passione della boxe ma ha cominciato a praticarla seriamente solo quando aveva 20 anni, nel 2005. Si è guadagnato il pass per le Olimpiadi di Pechino 2008, conquistando il bronzo nei pesi massimi battuto in semifinale dal nostro Clemente Russo, e poi è passato professionista.

Grazie a 32 vittorie, molte delle quali per ko, ha conquistato la chance di combattere per il titolo mondiale WBC. Il 17 gennaio 2015 ha battuto il campione del mondo Bermane Stiverne vincendo la corona WBC e diventando il nuovo campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBC. Una corona difesa fino al dicembre 2018 quando affrrontò per la prima volta Tyson Fury in un match terminato in parità tra mille polemiche.

In seguito altre due sfide: nel febbraio 2020 a Las Vegas perse per ko tecnico alla settima ripresa e il 9 ottobre 2021 altro ko all’undicesima ripresa. Ora era pronto per tornare sul ring affrontando un altro ex campione del mondo dei pesi massimi, il britannico Anthony Joshua, ma i programmi potrebbero cambiare.