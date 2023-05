Ultim’ora Hamilton, cambia tutto: Mercedes volta pagina

Hamilton ha deciso: la Mercedes è pronta alla grande rivoluzione. I tifosi non si sarebbero mai aspettati un epilogo del genere: ecco perché

Hamilton a breve potrebbe avere tra le mani delle nuove disposizioni. Questo potrebbe portarlo ad un approccio alla gara decisamente diverso. I tifosi muoiono dalla curiosità di sapere cosa succederà, e tra non molto avranno finalmente le risposte che cercano.

La Mercedes non ha iniziato la nuova annata nel migliore dei modi. Le aspettative erano molto alte, ma per il momento non sono state rispettate. Chiaramente bisogna anche superare la classica fase di rodaggio che caratterizza ogni inizio di stagione. Ma per il momento il bilancio non è affatto positivo.

Di conseguenza si è reso necessario un cambio di approccio. Il test in questione però richiederà del tempo per far sì che si vedano dei risultati. La stagione invernale in tal senso sarà fondamentale per saperne di più.

Il veicolo che il pilota britannico ha tra le mani è certamente competitivo, ma presenta un’andatura troppo poco costante per riuscire a tenere testa ai principali rivali. Ferrari e Aston Martin su tutte, per citare due delle scuderie dirette rivali, al netto dell’inarrivabile Red Bull. La lentezza rispetto alle vetture rivali si fa sentire, ed è un difetto che bisogna correggere quanto prima. La famosa W14, il mezzo attuale di Lewis, più e più volte è stata “punzecchiata” dal suo legittimo proprietario. Il quale non ha mai fatto mistero dei suoi numerosi difetti.

Pare infatti che il pilota abbia sottolineato come sia davvero difficile da guidare, e che queste criticità siano emerse soprattutto dopo la gara di Baku, in Azerbaigian. Per i prossimi circuiti sarà doveroso fare di meglio, anche per ottenere dei risultati quantomeno tangibili bisognerà aspettare il lungo periodo. Sarebbe irrealistico pretendere che si ottengano certi risultati fin da subito. E questo è un limite che il team incaricato ha ben presente.

Mercedes pronta a cambiare: le ultime news

La Mercedes è pronta a cambiare aria. O per meglio dire, è pronta a cambiare assetto. La gara decisiva per poter inaugurare questa ventata di aria fresca sarà Imola. Da quel momento in poi sarà vietato sbagliare, il che significa ridurre al minimo ogni margine di errore incassato fino ad oggi. L’aspetto principale su cui si sta lavorando è la facilità di guida, che ad oggi purtroppo non rientra di certo tra le qualità del veicolo di Hamilton.

Sarà importante avere a disposizione una sospensione anteriore totalmente rivista, che contribuirà in positivo alla guidabilità della vettura. Avere un assetto facile da controllare sarà fondamentale per la Mercedes, la quale ha bisogno solamente di qualche revisione per tornare finalmente competitiva in pista. Ci vorrà del tempo, ma dai vertici traspare grande fiducia.