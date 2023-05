Hamilton, un altro crollo: è fuori dalla top ten

Lewis Hamilton attraversa decisamente un momento difficile, il pilota inglese non sembra aver trovato il modo di combattere alla pari con Max Verstappen, ed è arrivata un’altra cattiva notizia

Hamilton è in flessione, la macchina non corre alla pari della Red Bull e il suo potenziale sta sempre più calando. Il pilota inglese è in chiara difficoltà, quanto riportato dal Mirror è motivo di preoccupazione per lui.

Non è un momento particolarmente felice per fenomeno britannico, alle prese con grattacapi per il presente e per il futuro. In questa stagione la sua Mercedes non sembra esser migliorata più di tanto, il gap con la Red Bull rimane sempre evidente. Hamilton non è felice, per sette volte è stato campione del mondo e vuole tornare ad essere competitivo.

Non è solamente il progresso della sua Mercedes a metterlo giù di umore, c’è ben altro che ha levato il sorriso al pilota inglese. Un segnale importante su come il suo ascendente nel mondo della Formula 1 stia calando sempre più.

Mercedes, Hamilton out: cos’è successo

Hamilton ha quasi 38 anni e sta valutando il suo futuro, avendo già dichiarato come aveva pensato a un addio alla Mercedes. Negli ultimi tempi ha sempre più abbracciato altre cause, dai diritti umani a vario genere passando… anche per altri sport, recenti le foto che lo ritraevano in un campo da basket. Il mondo della Formula 1 però rimane sempre al centro, considerando come non sembri pensare al ritiro. Nemmeno con l’ultima notizia relativa alle finanze: Hamilton non è nella top ten degli sportivi più pagati nel 2022.

Un calo dei suoi introiti che è coinciso con quello dei risultati sportivi, nel 2021 era ancora tra i dieci sportivi più pagati al mondo, ora non più. Non è un caso come l’avvento di Verstappen sia stato decisivo per l’inglese che, per altro, non è nemmeno il più pagato della Formula 1. È proprio l’attuale campione del mondo a guadagnare maggiormente nel circus, la Red Bull lo ha blindato con un contratto da 60 mln d’euro annui (40 netti più 20 di bonus)

Hamilton è al secondo posto per la F1, e scivolato indietro nella gerarchia degli sportivi. Il pilota della Mercedes guadagna circa 35 mln l’anno dalla sua scuderia, ma sono calati gli introiti pubblicitari. Il tutto è dovuto anche alla mancanza di vittorie, l’inglese non vince un Gran Premio dalla corsa in Arabia Saudita del 2021: decisamente un digiuno troppo lungo.