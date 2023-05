Incubo Nadal, ultim’ora: i suoi tifosi non vogliono crederci

Doccia gelata per Rafa Nadal: l’annuncio ufficiale ha spiazzato sia gli addetti ai lavori che tutti i suoi tifosi. E ora l’intera stagione è a rischio

Arriva un momento nella carriera di un atleta, per quanto egli sia straordinario, in cui le fatiche e gli sforzi profusi in tanti anni arrivano a presentare il conto. E da un momento all’altro un fisico che pur nella sofferenza pareva indistruttibile cede all’improvviso, di schianto. Come una bellissima macchina logorata dall’usura, è così che deve sentirsi in questo momento Rafa Nadal. Il 37enne fuoriclasse del tennis mondiale è fermo, fatto del tutto inedito per lui, da quasi quattro mesi. L’infortunio muscolare accusato durante gli Australian Open si è rivelato infatti molto più grave del previsto.

Per la prima volta da quando ha iniziato a giocare il campione di Manacor è stato costretto a saltare tutti i grandi tornei in terra battuta di questa stagione. I due in Spagna, Barcellona e Madrid, Monte-Carlo e adesso anche Roma. Ebbene sì, la speranza di vedere Nadal partecipare agli Internazionali d’Italia al Foro Italico nel Masters 1000 più atteso sulla terra rossa è naufragata una volta per tutte non più tardi di qualche giorno fa.

Con un video postato sui suoi canali social, lo stesso Nadal ha comunicato con un velo di tristezza di non poter prendere parte al torneo italiano. Il duro lavoro di riabilitazione prima e di recupero della condizione fisica non ha ancora dato i frutti sperati. Di fatto, Rafa non è arrivato al punto in cui avrebbe voluto essere in questo momento.

Incubo Nadal, ultim’ora: le rivelazioni di Patrick McEnroe spiazzano i tifosi

Sui campi del Foro Italico Rafa Nadal non ci sarà e non potrà dare vita a qualche epica partita contro gli altri grandi favoriti del torneo romano: da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz fino al nostro Jannik Sinner. E poichè le brutte notizie non giungono mai da sole, ad oggi è fortemente a rischio anche la sua presenza agli Internazionali di Francia.

Anzi, secondo Patrick McEnroe, fratello minore del leggendario John, il forfait di Nadal al Roland Garros è praticamente certo. Il motivo? Senza giocare a Roma, l’appuntamento più significativo per testare la sua condizione fisica, non potrà presentarsi sui campi del Bois de Boulogne per difendere il titolo conquistato nel 2022. Il forfait del fenomeno maiorchino a Parigi sarebbe davvero clamoroso. Ma è forse il segno del tempo che passa, inesorabilmente.