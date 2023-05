Lotta Champions: colpo Inter e Juventus. Il Milan batte la Lazio ma non basta

La lotta Champions League ha visto, in questa giornata, tre scontri diretti fondamentali per capire l’esito. Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus hanno indirizzato la lotta per le gli altri tre posti Champions. Le vittorie di Milan, Inter e Juventus non hanno cambiato di molto la situazione in classifica, ma hanno dato dei sostanziali verdetti sulle possibilità di Roma e Atalanta.

ATALANTA KO, FUORI DALLA LOTTA CHAMPIONS

La Juventus si è imposta a Bergamo 0-2 in casa dell’Atalanta. Un successo che regala ai bianconeri il secondo posto, a seguito della sconfitta della Lazio contro il Milan. Un successo che aiuta i bianconeri a mettere distanza tra la sua posizione e il quinto posto. Sono 5 ora i punti nei confronti del Milan quinto, la squadra di Allegri ha l’obiettivo non solo di entrare nelle prime quattro ma di accumulare più punti di vantaggio possibili per evitare eventuali brutte sorprese in caso di nuova penalizzazione. Allegri comunque ha ricevuto buone notizie dalla sua squadra anche in vista della semifinale di Europa League. La sua squadra sembra essersi definitivamente ripresa dal momento di appannamento.

Dall’altra, i bergamaschi fermi a 58 punti devono quasi alzare bandiera bianca. A -5 dal quarto posto occupato dall’Inter, i bergamaschi potrebbero doversi arrendere. Con i bergamaschi, a 58 punti, anche la Roma, perdendo proprio contro l’Inter, deve di fatto salutare il sogno qualificazione alla prossima Champions League. Il calo delle ultime giornate dovuto anche ai problemi fisici per Smalling e Dybala hanno quasi azzerato le speranze della squadra di José Mourinho.

MILAN, LA VITTORIA NON BASTA

I rossoneri hanno vinto una gara importantissima contro la Lazio. Tuttavia, le contemporanee vittorie di Juventus e Inter rischiano di compromettere la corsa del Milan nella lotta Champions League. In questa situazione infatti, il Milan potrebbe non riuscire a qualificarsi nemmeno vincendo le ultime tre giornate, compreso lo scontro diretto contro la Juventus dell’ultima giornata. Una situazione difficile per i rossoneri.

D’altro canto, il Milan ha riavvicinato sensibilmente proprio la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, coi due ko di San Siro la scorsa e questa settimana, ha rimesso in discussione una situazione molto vantaggiosa per la Lazio nella lotta Champions League. I biancocelesti dopo essere stati secondi con un buon margine rispetto addirittura al quarto posto, si ritrovano con appena un punto sull’Inter e solo tre sul Milan. Insomma, una situazione davvero difficile da decifrare.