Caso stipendi: penalizzazione certa, quando sarà scontata

C’è un caso stipendi che continua a tenere banco in Serie A. La penalizzazione sarà certa, ecco quando si dovrà scontare.

La stagione ormai si avvia alla conclusione, ma sono ancora diversi i punti da chiarire dal punto di vista della giustizia sportiva. Nelle prossime settimane sono attese delle decisioni importanti e per questo motivo la classifica è destinata ad avere degli aggiornamenti.

Sicuramente il caso stipendi porterà ad una penalizzazione per un club ed ora arrivano anche delle novità su quando questa sanzione sarà scontata. Andiamo a vedere nei dettagli cosa cambia e, soprattutto, quanti saranno i punti che la squadra si vedrà tolti.

Serie A: penalizzazione certa, ecco tutti i dettagli

Il club è al lavoro per cercare di evitare la sanzione, ma la strada sembra essere ormai segnata e per questo motivo la penalizzazione arriverà. Molto complicato al momento pensare di salvare il tutto e quindi non prendere la penalità. Naturalmente fino a quando non si hanno ufficialità tutto può succedere anche se la situazione è difficile e questo rende ancora più arduo evitare una nuova stangata.

Secondo quanto scritto da Sampnews24, la Sampdoria quasi certamente riceverà i due punti di penalizzazione per non aver rispetto le scadenze degli stipendi. Il problema ora è rappresentato dal fatto che le sanzioni arriveranno a retrocessione matematica quindi il tutto sarà scontato nel nuovo campionato. Cosa significa? In caso di iscrizione alla Serie B, i doriani partiranno da un -2 in classifica.

Discorso diverso, invece, se il club fallirà. In questo caso nascerà una nuova Sampdoria e quindi i due punti non ci saranno, ma ci sarà la ripartenza dalla Serie D e quindi una scalata che si prospetta molto complicata. Alla fine si spera nella penalizzazione e e non fallire più che sperare in un fallimento e una risalita che si preannuncia davvero difficile considerando come sono strutturate le serie minori italiane.

Sampdoria: il futuro è una incognita

Il futuro della Sampdoria in questo momento è una vera e propria incognita e i due punti di penalizzazione potrebbero essere il male minore. La speranza dei tifosi doriani è quella di ripartire dalla Serie B e magari anche con un -2 in classifica.

Una ipotesi non semplice da far diventare realtà considerando che Ferrero sta un po’ ostacolando la cessione. Le prossime settimane in questo senso saranno decisive e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze. Sicuramente si prospetta un periodo non facile per i doriani e la speranza alla fine è quella di tirare un sospiro di sollievo.