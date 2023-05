Ogni appuntamento televisivo con la Formula 1 è l’occasione per ammirare la bella giornalista Federica Masolin, inviata di Sky su tutti i circuiti del mondo

E’ diventata popolare a tal punto che nell’ultima edizione del Gran Premio d’Italia, sugli spalti dell’autodromo di Monza, un gruppo di giovani tifosi le dedicò addirittura uno striscione immortalato a più riprese dalle telecamere di Sky: “Non siamo qui per tifare qualche team, ma solo per la Masolin“. Una vera e propria investitura per la splendida trentottenne giornalista milanese ormai da anni inviata di punta del colosso satellitare al seguito della Formula 1. Secondo un sondaggio effettuato qualche mese fa è proprio Federica Masolin il volto femminile del giornalismo sportivo televisivo più amato dal pubblico.

In effetti è complicato dare torto ai tanti appassionati che la vedono da anni saettare da un muretto all’altro, percorrere il paddock con eleganza e disinvoltura portando al suo microfono tutti i principali protagonisti del Circus mondiale. E tanti sono i cuori infranti dalla bellissima Federica, la cui avvenenza è pari alle indubbie capacità professionali. Spigliata, grintosa quanto basta, attenta ai particolari, da anni la Masolin fa coppia fissa con quello che è diventato quasi un fratello, il giornalista Davide Valsecchi.

E da anni insieme raccontano con dovizia di particolari tutto ciò che accade sulle piste di Formula 1, raccogliendo pareri e svelando dettagli inediti del rutilante mondo delle gare su quattro ruote. Ma alla fine i protagonisti del Circus, piloti e manager, hanno finito per passare in secondo piano di fronte a lei. Federica Masolin è diventata nel giro di qualche anno la regina incontrastata di un ambiente peraltro prettamente maschile.

La regina di Miami è Federica Masolin, F1 ai suoi piedi. I fan sono senza fiato

L’ultima conferma si è avuta proprio in questo fine settimana che aveva in calendario il Gran Premio di Miami. Sul circuito della Florida la bella Masolin ha tenuto banco mandando in visibilio i suoi tantissimi fan. L’ennesima prova della sua popolarità, consolidata da una presenza costante sui social.

E sono proprio gli scatti su Instagram ad aver contribuito ad accrescere la popolarità della giornalista milanese, per la quale ormai il paddock e la pit lane sono come il proprio giardino di casa. L’ultima foto, in cui è ripresa di profilo più sorridente che mai a fianco di Valsecchi, ha fatto il pieno di like e di emoticon. Ormai la regina della Formula 1 è lei.