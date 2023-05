Federica Masolin in gonna conquista Instagram: è sul gradino più alto

Federica Masolin regala spettacolo con classe, eleganza e sensualità da vendere: la conduttrice di Sky Sport è davvero la numero uno

Dopo un mese di sosta, per gli appassionati di motori la gradita notizia del ritorno della Formula 1 con il quarto appuntamento stagionale, il Gp dell’Azerbaigian a Baku. Un weekend che ha riservato grandi emozioni ai tifosi, soprattutto per quanto riguarda il ritorno di Federica Masolin.

La conduttrice di Sky Sport, volto femminile principale della redazione motoristica, è una presenza ormai irrinunciabile per tanti quando si parla dei bolidi a quattro ruote. E anche questa volta non si è affatto smentita.

Federica Masolin, il grande ritorno per il Gp dell’Azerbaigian: la MVP del weekend è lei

C’era grande attesa per un ritorno in pista dopo i primi tre GP della stagione, che dal punto di vista dei tifosi della Ferrari erano stati assai deludenti. Qualcosa di meglio si è visto in questo fine settimana, anche se le Rosse non sono ugualmente riuscite ad arginare lo strapotere della Red Bull.

Leclerc ha conquistato una pole position pazzesca al venerdì, con il secondo posto poi nella sprint race alle spalle di Perez. La domenica, ancora una volta, troppa la distanza in gara dalle monoposto austriache, con il messicano che ha vinto di nuovo, davanti al compagno di squadra e campione del mondo Max Verstappen. Leclerc, in ogni caso, è riuscito almeno a portare a casa un podio che fa un po’ di morale in vista del prosieguo, che si spera veda una Ferrari almeno competitiva per vincere qualche gara in stagione.

Un fine settimana in agrodolce quindi, con il fascino e l’eleganza di Federica che come al solito hanno strappato almeno un sorriso ai tantissimi ammiratori. Per chi se la fosse persa, arrivano sul web gli scatti dal backstage.

Federica Masolin, applausi per il look in studio: gonna favolosa, che classe e che bellezza

Negli studi e nei camerini di Sky Sport, le immagini del weekend, con Federica con un elegante abito e una gonna super a esaltarne il fascino indiscutibile.

Non è più una sorpresa del resto che la Masolin sia tra le conduttrici sportive più amate e più seducenti in assoluto. Il suo pubblico sui social sempre più vasto la omaggia e anzi qualcuno si lamenta perché a suo parere Federica meriterebbe abiti ben più eleganti. Il risultato è comunque sempre da applausi.