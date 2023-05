In queste settimane il derby di Milano prenderà la scena mondiale non solo per quanto succederà in Champions League ma anche per quanto succederà nel calciomercato. Come spesso accade, infatti, anche in questo caso Milan ed Inter si trovano a condividere non uno, bensì due obiettivi di mercato.

Se però in campo i nerazzurri partono favoriti, in questo caso sono i rossoneri a poter aver la meglio rispetto agli storici rivali cittadini. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sembra sia riuscito ad anticipare anzitempo l’Inter e chiudere un doppio -importante- colpo in vista del prossimo calciomercato.

Milan, Inter beffato: doppio colpo in entrata ad un passo

Il derby di Champions è sicuramente quello che più prenderà la scena in questi giorni, ma anche lo duello di mercato fra Inter e Milan è altrettanto intrigante. Stando ale ultime notizie, infatti, i due club meneghini, oltre ad affrontarsi sul campo, si affronteranno anche nelle apposite sedi per riuscire a portare nella rispettiva sponda di Milano gli obiettivi che si stanno contendendo in queste settimane.

A quanto pare, però, fra i due sembra essere il Milan il club attualmente in vantaggio, visto che Maldini e Massara avrebbero anticipato di gran lunga i colleghi dell’Inter avviando i contatti con i giocatori ed i rispettivi entourage già qualche mese fa.

Per questo motivo, stando a quanto riportato anche da calciomercato.com, il Milan è pronto a beffare l’Inter chiudendo un doppio colpo in entrata tutto all’italiana, visto che i giocatori in questione sono certezze della Nazionale di Roberto Mancini.

Milan in vantaggio sull’Inter per un talento italiano: le ultime

L’Euroderby fra Milan ed Inter sta giocando non solo in campo ma anche nel calciomercato. I due club si stanno infatti ritagliando la scena contendendosi due talenti della Nazionale di Roberto Mancini.

Il primo di questi è Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell’Empoli che in questa stagione si è imposto come uno dei talenti più interessanti della Serie A. Sul giovane azzurro ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, ma vista la questione Brahim Diaz il Milan sembra essere al momento il club che più starebbe valutando concretamente il profilo di Baldanzi.

Per prelevarlo dall’Empoli serviranno almeno 20 milioni di euro, cifra che Maldini sarebbe disposto a sborsare solo qualora Brahim Diaz dovesse davvero tornare a Madrid. Per questo motivo l’Inter rimane in agguato, pronta a sfruttare ogni passo falso dei cugini.

Piace i bomber di Mancini, ma l’Inter è in pole rispetto a Milan

Al momento il derby di mercato fra Milan ed Inter è in perfetto equilibrio, visto che mentre Baldanzi potrebbe sposare la causa rossonera, Mateo Retegui sbarcherebbe sulla sponda opposta del naviglio.

In queste settimane l’Inter ha infatti conquistato la pole per l’italo-argentino rispetto al Milan, per un’operazione che viaggia sulle stesse cifre di Baldanzi, ovvero 20 milioni di euro.