Eugenie Bouchard conquista Roma: impossibile ignorare quel Lato B

La giocatrice canadese Eugenie Bouchard, a Roma per gli Internazionali del Foro Italico, si diletta anche in scatti da turista vera e propria

Ci siamo. Lunedì 8 maggio sono scattati gli Internazionali d’Italia del Foro Italico, kermesse che ospiterà i migliori tennisti e tenniste del circuito per 13 giorni di grande spettacolo in uno scenario unico e suggestivo. Nel tabellone femminile, già zeppo di campionesse che vorranno affinare la loro preparazione in vista dell’appuntamento stagionale più importante sulla terra rossa – quel Roland Garros che l’anno scorso ha visto trionfare la numero uno al mondo Iga Swiatek – potrebbe esserci spazio anche per la bellissima canadese, rientrata da poco nel circuito europeo WTA.

Attualmente al numero 233 della classifica mondiale, Eugenie Bouchard ha deciso di rientrare in pista dopo un lungo periodo di inattività. Ferma per 17 mesi per dei logoranti problemi alla spalla, ma già precedentemente ‘caduta in disgrazia’ nella sua carriera agonistica a causa di tanti risultati negativi dovuti ad un calo delle motivazioni e all’impennata nella sua parallela carriera di fotomodella, la finalista di Wimbledon 2014 dovrà partire dalle qualificazioni. Dopo aver lottato e perso il suo match di trentaduesimi di finale a Madrid contro la nostra Martina Trevisan, la nordamericana dovrà sudare le proverbiali sette camicie per rientrare nel giro che conta. Le motivazioni però non mancano, come affermato anche in una recente intervista.

Bouchard versione turista: lo scatto che lascia di stucco

Sempre molto attiva sui social, coi suoi 2,3 milioni di followers che quotidianamente invadono il suo profilo, la canadese sta documentando per filo e per segno la sua avventura romana. In uno dei suoi tanti post su Instagram, la semifinalista degli Australian Open e del Roland Garros nel 2014 – suo anno migliore – ha condiviso uno scatto che qualcuno potrebbe definire lontanamente malizioso. Una delle tante statue che avvolgono l’impianto romano è stato infatti immortalato un atleta, con il lato B in evidenza, che impugna un qualcosa di simile ad una rudimentale racchetta da tennis. Inevitabili i riferimenti al fisico della tennista, che in passato, grazie ad un selfie che metteva in bella mostra il suo lato B, raggiunse l’incredibile numero di oltre 245mila ‘like’, spopolando su Instagram.

Mai banale nelle sue interviste con la stampa, in una delle quali ha preso palesemente le parti di Emma Raducanu, criticata per la sua eccessiva attività extra-tennistica che avrebbe avuto delle ripercussioni negatve sulle prestazioni, l’ex Top Ten spera di entrare nel main draw del torneo romano. Sarebbe anche un modo, una scusa, per prolungare la sua permanenza nella capitale. Regalando magari ai fans altri shooting da urlo con sfondi suggestivi della Città Eterna…