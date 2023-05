Schiaffo all’assistente: lunga squalifica per il campione

E’ a dir poco incredibile quanto accaduto in Ligue 1. Un noto campione, infatti, ha tirato uno schiaffo all’assistente nel bel mezzo di un parapiglia. Adesso è in arrivo per lui una squalifica che lo terrà lontano dal campo per molto tempo.

In campo molto spesso le tensioni finiscono per essere esplosive e per prendere delle dimensioni enormi e talvolta terrificanti. E’ questo il caso, vedendo quanto accaduto in Ligue 1 nella partita tra il Lens ed il Marsiglia. Durante il confronto, infatti, è esploso un parapiglia nei pressi della panchina dell’OM, con tutti i giocatori fuori dall’11 che sono scattati, allarmati per quello che stava accadendo. E così, nella confusione generale, ai più è sfuggito lo schiaffo che un campione ha rifilato all’assistente del tecnico del Lense. Ed ora per lui è in arrivo una squalifica molto lunga.

Schiaffo all’assistente, pugno di ferro

Il tutto, come detto, è accaduto durante la partita tra il Lens ed il Marsiglia, quando ancora si eri fermi sullo 0-0 (la sfida poi si è conclusa per 2-1 per i padroni di casa. A causa di un parapiglia che si è innescato sulla linea laterale, la panchina del Marsiglia è praticamente quasi per intero scesa in campo.

Tra i protagonisti di questo momento di tensione, come spesso gli è capitato in carriera, c’è stato ovviamente Dimitri Payet. Dopo essere arrivato al testa contro testa con un suo avversario, si è rivolto con molta durezza all’assistente di Haise ed allenatore in seconda. Reo, a quanto pare, di aver provato a separare i due calciatori. La reazione dell’ex West Ham, a questo punto, è stata davvero incredibile ed inverosimile. Ha, infatti, colpito Yannick Cahuzac con uno schiaffo anche molto violento. Il gesto è sfuggito al direttore di gara Turpin, che dunque non ha potuto sanzionarlo.

Lunga squalifica per Payet

Nonostante la mancata sanzione durante la gara, il francese non la passerà liscia. Adesso, infatti, il Giudice Sportivo potrà ricorrere alla prova televisiva ed in tal senso in Francia danno per scontata una squalifica tanto lunga quanto esemplare. L’ipotesi più gettonata, in tal senso, è quella di uno stop obbligato di ben cinque giornate per il fantasista che a lungo ha giocato anche con la maglia della Nazionale francese.