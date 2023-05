Mourinho dimenticato: clausola pagata e nuovo allenatore

L’avventura sulla panchina della Roma di Josè Mourinho potrebbe presto finire. Le certezze dei tifosi sono meno salde rispetto al passato.

L’allenatore portoghese è ormai da due anni sulla panchina della Roma. Alti e bassi, ma soprattutto Josè ha ottenuto la vittoria di una competizione europea nella Capitale. Lo scorso anno il club giallorosso ha conquistato la Conference League tra l’euforia generale ed ora l’ex Inter vuole ripetere le gesta, o meglio vuole provare a fare anche meglio. La Roma è impegnata nel match valido per le semifinali di Europa League.

Il club giallorosso affronterà in un doppio confronto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una sfida per certi versi sentita dal tecnico lusitano. Le ultime prestazioni della Roma hanno deluso le attese ed il club della Capitale ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni. Da Chris Smalling fino a Paulo Dybala, l’emergenza del club giallorosso è evidente e, anche i risultati, ovviamente, ne stanno risentendo.

L’ultima sconfitta in campionato contro l’Inter ha complicato e non poco la rincorsa Champions dei giallorossi e la Roma ora deve sperare soprattutto nella competizione. Al di là di tutto la permanenza di Mourinho nella Capitale è tutt’altro che certa e nelle ultime ore si rincorrono voci di mercato. Dal ritorno al Chelsea fino al Psg che sarebbe pronto a puntare sull’allenatore portoghese. Niente da fare invece per un ritorno di Mourinho al Real Madrid, una pista degli ultimi giorni ma che non troverebbe conferme. Il Real Madrid sembra però aver deciso il suo futuro.

Real Madrid, scelto il post Ancelotti

Comunque vada questo finale di stagione le strade tra Real Madrid e Carlo Ancelotti potrebbero separarsi. Sull’allenatore c’è il forcing del Brasile (la federazione più volte si è sbilanciata negli ultimi mesi) ma l’allenatore potrebbe lasciare sia con una vittoria che senza in Champions League. Florentino Perez avrebbe scelto il post Ancelotti e avrebbe nel mirino un’ex leggenda dei Blancos.

Secondo quanto riporta Diario As il presidente del Real avrebbe scelto l’ex calciatore Blancos ed attuale allenatore del Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Giovane, idee innovative e un gioco molto interessante, Perez sarebbe rimasto affascinato e vorrebbe subito l’ex calciatore anche del Liverpool.

Per Xabi serve pagare una clausola rescissoria ai tedeschi da 10 milioni di euro e il Real non avrebbe dubbi su tutto ciò. Fuori Ancelotti, scelto il futuro e non sarà Mourinho. Aumentano i rumors e Xabi Alonso potrebbe diventare il futuro tecnico del Real Madrid.