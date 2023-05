Promozione e addio: Grosso in un altro club di A

Fabio Grosso potrebbe firmare per un altro club di A dopo la promozione con il Frosinone. Decisione a breve.

Il Frosinone ormai da una decina di giorni è ufficialmente in Serie A, ma a sorpresa il club la prossima stagione potrebbe non ripartire con il vero artefice di questa promozione: Fabio Grosso.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, un club di A potrebbe puntare su Grosso per la prossima stagione e le ambizioni più alte porterebbero il tecnico a dire addio ai ciociari e accettare la proposta. Una scelta che, come ammesso dal diretto interessato in più di un’occasione, sarà presa al termine della stagione e dopo un confronto con la società.

Serie A: Grosso lascia il Frosinone, firma con un altro club

Fabio Grosso è pronto al grande salto. Dopo anni sicuramente molto complicati, per il tecnico sembra essere arrivato il momento di ripetere le gesta da calciatore anche in panchina e la promozione con il Frosinone rappresenta sicuramente il primo traguardo di una carriera destinata ad ottenere dei grandi risultati nel giro di poco tempo. I ragionamenti sono in corso, ma nelle intenzioni di Grosso c’è sicuramente quella di ambire a traguardi molto importanti e per questo motivo non possiamo escludere un addio al Frosinone.

Tuttosport ha parlato di diversi club di A interessati a Grosso per la prossima stagione e tra questi ci possiamo assolutamente mettere anche il Sassuolo. I neroverdi, che non hanno ancora rinnovato con Dionisi, nella loro storia hanno sempre puntato su club giovani e di talento e l’ex difensore può essere il nome giusto per ripartire la prossima stagione.

Naturalmente la chiamata del club emiliano porterà Grosso quasi certamente a dire addio al Frosinone. Questi treni passano una sola volta nella vita e possiamo dire che difficilmente il tecnico lo lascerà sfuggire. Una opportunità che lui vuole cogliere al volo per dimostrare di essere un allenatore di assoluta qualità.

Panchina Sassuolo: Grosso in pole per il post Dionisi

Fabio Grosso è il profilo ideale per la panchina del Sassuolo in caso di separazione con Dionisi. Stiamo parlando di un tecnico giovane, ambizioso e soprattutto che sa lavorare molto bene con giocatori in rampa di lancio. Insomma, un allenatore che sposa alla perfezione lo stile dei neroverdi.

Naturalmente il club emiliano spera di poter continuare con Dionisi. Ma in caso di rottura, Grosso potrebbe essere quel tecnico per dare continuità ad un progetto che ormai dura da anni e che ha fatto diventare il Sassuolo una realtà del nostro calcio.