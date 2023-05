Penalizzazione annullata: colpo di scena: torna in pista

La penalizzazione è stata annullata e ora può tornare a correre liberamente. Un colpo di scena clamoroso che sorprende tutti i tifosi

La MotoGP torna in questo week end sul Circuito Bugatti di Le Mans con una grandissima novità. Una decisione ha fatto molto discutere sia i piloti che i tifosi. E’ cambiato tutto nelle ultime settimane.

Qualcuno voleva un Mondiale più combattuto, ma almeno per ora la MotoGP sta dando ragione solo alla Ducati. L’Aprilia si sta confermando competitiva, così come la KTM, in netta crescita, nessuno però si pone al livello della casa di Borgo Panigale. Non è un caso che a livello di classifica iridata dietro a Pecco Bagnaia, campione in carica, ci sia Marco Bezzecchi, esponente del team Mooney VR46, dotato sempre di una Rossa.

Il prossimo week end vedrà la classe regina sbarcare sul Circuito Bugatti di Le Mans, dove negli ultimi tre anni ha sempre vinto una Ducati. Da Petrucci (che tornerà in pista per sostituire Bastianini), a Miller, passando proprio per “Il Bestia“, con affermazioni nette e perentorie. La pista francese si adatta alla Desmosedici e nonostante le previsioni meteo indicano probabile pioggia, anche in questo fine settimana le moto da battere saranno sempre le stesse.

L’appuntamento di Le Mans sarà importante però anche per rivedere in pista un nome particolarmente caro ai tifosi come quello di Marc Marquez.

MotoGP, Marc Marquez può sorridere: la sua penalizzazione è stata cancellata

Marc Marquez è pronto a tornare cercando di capire se il problema alla mano è finalmente risolto al meglio. Lo spagnolo si è infortunato lo scorso 26 marzo, durante il Gran Premio del Portogallo a Portimao. L’incidente da lui causato con Martin e Oliveira, lo ha costretto ad un intervento chirurgico e ad uno stop di oltre un mese.

La buona notizia per lo spagnolo è arrivata nelle scorse ore e riguarda l’annullamento della penalizzazione. Si perché oltre ai problemi fisici, a Portimao la FIM aveva sanzionato il comportamento del #93 con un doppio long pal penalty, da scontare nel successivo Gran Premio. Marquez non si era presentato in Argentina e a quel punto la Honda reputava ormai scontata la punizione.

Per la Federazione non era così e per questo è arrivato il ricorso. Ora la Corte d’Appello ha dato ragione all’HRC e Marquez potrà tornare in pista senza penalità. I suoi tifosi possono fare festa sperando un rientro il più positivo possibile.