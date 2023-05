Flavio Briatore, rivelazione sconcertante: sono tutti senza parole

Flavio Briatore ha rilasciato una serie di dichiarazioni inattese. Le parole dell’imprenditore che lasciano senza parole

La stagione della Formula 1 è iniziata ed ha già cominciato a regalare diverse sorprese e colpi di scena. Chi si aspettava qualche passaggio a vuoto di Max Verstappen è rimasto deluso: il campione in carica ha infatti continuato a fare la voce grossa, vincendo al debutto in Bahrein, in Australia e a Miami.

Tre vittorie che, unite a due secondi posti, gli hanno consentito di volare subito in vetta alla classifica a quota 119 punti e portarsi a +14 dall’avversario più vicino, ovvero il compagno di scuderia Sergio Perez.

Per la Ferrari, invece, è notte fonda. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, in queste settimane sono andati incontro a numerose difficoltà che non gli hanno mai realmente consentito di lottare con le Red Bull. Da segnalare appena due terzi posti (uno per il monegasco e uno per lo spagnolo) e nulla più.

Tra i due quello piazzato meglio è Sainz quinto con 44 punti: solo settimo, invece, Leclerc. Un bottino amaro, per un team intenzionato a rifarsi dopo la deludente stagione vissuta lo scorso.

Il team principal Fred Vasseur, interpellato sulle criticità emerse a livello di performance, ha predicato calma spiegando però che, al momento, copiare la Red Bull risulta praticamente impossibile. Parole che hanno demoralizzato i tanti fan del Cavallino che il 21 maggio, in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, assieperanno l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari con la speranza di assistere alla rinascita di Leclerc e Sainz.

Ferrari, il duro attacco di Briatore

A non credere affatto in un ipotetica rimonta della Ferrari è Flavio Briatore. Il quale, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Riformista’, ha messo a fuoco le numerose problematiche che affliggono la Ferrari. A partire dai consumi e dalla poca competitività di Leclerc. Il campionato, secondo l’imprenditore, va considerato già chiuso visto il dominio di Vestappen e la presenza, all’interno del team, dell’unico vero genio del Circus ovvero Adrian Newey.

La stagione è ancora lunga (si concluderà il 26 novembre ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina) e i tifosi, come detto, auspicano di rivedere la Rossa presto competitiva ad alti livelli anche se secondo Briatore: “Quindici anni di ‘sarà per l’anno prossimo’ non esiste”.

Il tempo per crescere, migliorare la situazione e ridurre il gal che attualmente la separa dalle rivali non manca. Il rischio, però, è che nel frattempo Verstappen approfitti di questa posizione di dominio per allungare ancora di più in classifica e fare il vuoto alle proprie spalle.