Ribaltone Ferrari, Schumacher fa fuori Leclerc: l’annuncio spiazza i tifosi

La Ferrari è pronta all’ennesima rivoluzione: Charles Leclerc è l’uomo più discusso per la prossima stagione in Formula 1. Arriva un annuncio

Il pilota monegasco non sta rendendo al meglio con la Ferrari, aprendo il dibattito relativo alle colpe da dividere tra lo stesso Charles Leclerc e una macchina che non lo mette nelle migliori condizioni di esprimersi. A proposito del ferrarista, quanto rivelato da Ralf Schumacher porta il caos tra i tifosi della Rossa di Maranello.

L’inizio di stagione in Formula 1 ha già rivelato tutti i limiti della Ferrari. In cinque Gran Premi sono arrivate poche soddisfazioni, hanno vinto solo le Red Bull alternando al primo posto Verstappen e Perez, mentre le rosse hanno raccolto poca roba e soprattutto guardando il distacco in classifica c’è da preoccuparsi.

La coppia dei piloti non rende: Sainz sembra ancora bloccato un po’ come tante seconde guide del passato in Ferrari, mentre Leclerc ha avuto tanti episodi discussi. La pazienza col monegasco sembra essere finita, ed anche Ralf Schumacher conferma come ci siano polemiche in corso sul suo lavoro.

Formula 1, Ralf Schumacher boccia Leclerc in Ferrari: l’annuncio

Prestazioni insufficienti, polemiche sull’uso della macchina e una squadra in ricostruzione che cerca ancora uomini guida dietro le quinte. La Ferrari è una specie di cantiere aperto, non è facile il compito del team principal Vasseur. Lo sa bene Ralf Schumacher, che da ex pilota ben comprende le esigenze della scuderia tanto amata dal fratello e ora in netta difficoltà. Il mirino è puntato in particolare su Leclerc: “Non è abbastanza bravo per vincere il mondiale con la Ferrari, con i suoi errori dimostra di non avere la maturità necessaria”.

La critica a Leclerc, sui canali di Sky, è evidente. Ralf Schumacher non sembra avere particolare stima sportiva nelle qualità del monegasco, resosi protagonista anche delle polemiche con i box. Tra Leclerc e la Ferrari, Schumacher non ha dubbi: “Sto dalla parte della scuderia, ad essere onesti il team Ferrari sta facendo un lavoro migliore dei suoi piloti. Stanno diventando il loro problema, non sono costanti”.

Critiche a Leclerc e a Sainz che quindi non mancano: “Uno ha frenato male all’ingresso della corsia box, l’altro riesce a fare difficilmente un giro pulito senza avere incidenti, il trend non è positivo, pensate che Sainz a Baku era a otto decimi dal compagno di squadra”. Situazione di grande allerta, con la Ferrari non è abituata a cambiare così spesso i piloti, motivo per cui proprio da loro servirà una sterzata per migliorare un campionato sinora deludente.