Mentre il mondiale di Formula 1 sta per entrare nel vivo con il prossimo Gran Premio di Imola, qualcosa di importante tra le guide sembra muoversi

Il campionato del mondo di Formula 1 sta per entrare nel vivo e dopo le prime cinque gare disputate in luoghi esotici il Circus sta per sbarcare in Europa con un trittico di gran premi che potremmo definire classici. Si parte domenica 21 maggio con l’attesissimo Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputa all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e si prosegue con altri due appuntamenti classici come il GP di Monte-Carlo e quello di Barcellona.

Tre prove che non faranno altro che confermare l’attuale strapotere della Red Bull, finora capace di realizzare uno strepitoso en plein. Ma proprio a pochi giorni dal trasferimento delle scuderie sul circuito di Imola, importanti cambiamenti potrebbero concretizzarsi.

Uno dei piloti più esperti del Circus che attualmente interpreta, con scarso entusiasmo a dire il vero, il ruolo di terzo pilota della Red Bull, potrebbe tornare in pista proprio quando ormai non ci sperava più. Stiamo parlando, per chi non l’avesse capito, del 33enne italoaustraliano Daniel Ricciardo che attualmente si limita a fare la riserva di Max Verstappen e Sergio Perez.

Ma all’improvviso per l’ex pilota di Toro Rosso, Renault e McLaren si è aperta la possibilità di tornare in pista. Tutto per ‘merito‘, si fa per dire, dell’olandese Nicky de Vries che nella sua esperienza al volante dell’Alpha Tauri, la scuderia di Faenza di proprietà del gruppo Red Bull.

Formula 1, clamoroso ritorno in pista: sostituzione immediata e tifosi increduli

De Vries in questo primo scorcio di stagione ha provocato autentici disastri, tanto da spingere il super consulente Helmut Marko a prendere una decisione drastica e clamorosa: operare subito un cambio nel tentativo di rimettere in sesto la stagione. E Daniel Ricciardo sembra essere l’uomo giusto al posto giusto.

Non si tratta, diciamolo subito, di una scelta che il team faentino farà in tempi brevissimi. I manager Alpha Tauri prenderanno una decisione definitiva solo al termine del super trittico ravvicinato composto da Imola, Monte-Carlo e Barcellona.

La sensazione però è che Ricciardo sia davvero vicino al ritorno in pista e a dimostrarlo c’è un indizio abbastanza esplicito: Ricciardo nei giorni scorsi è stato a Faenza e ha fatto il sedile della AT04. Una notizia dal significato piuttosto chiaro: il pilota italoaustraliano è pronto a tornare nella mischia, con tanti saluti al ruolo di riserva.