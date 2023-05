Formula 1, altra tragedia sfiorata: il video è impressionante

Si è sfiorata un’altra tragedia in Formula 1 nello scorso week end. Quanto successo in quel di Miami è davvero impressionante

L’ultimo Gran Premio ha “regalato” attimi pieni di brividi. Il Circus ancora una volta è andato vicino a rimpiangere il giorno della gara. Il video lascia davvero pochi dubbi a riguardo.

La Formula 1 è da sempre molto attenta al tema della sicurezza. Nel corso degli anni sono stati fatti dei grossi passi avanti in tema di prevenzione e solidità delle monoposto. Tragedie come quella di Senna o Villeneuve sono fortunatamente sempre più rare in un Circus che sta compiendo dei passi da gigante in questa direzione.

Eppure, come sempre, c’è qualcosa da migliorare e se n’è avuta la controprova nelle ultime due gare disputate in questa stagione 2023. Come i più attenti sanno, a Baku, per il Gran Premio dell’Azerbaijan, Esteban Ocon e la sua Alpine si sono ritrovati di fronte ad una scena davvero insolita. Il pilota francese decise di rientrare ai box nel corso dell’ultimo giro, per ottemperare alla strategia del cambio di mescola delle gomme.

Il problema è che al momento dell’ingresso in pit-lane davanti a lui si sono palesate un manipolo di persone che non doveva essere lì. Fotografi e addetti alla pista che si dirigevano già nell’area riservata al podio.

Formula 1, Lando Norris e la tragedia sfiorata a Miami: ci risiamo dopo Baku – VIDEO

Per fortuna a Baku non è successo nulla di grave, con Ocon che procedeva a velocità bassa nella corsia dei box e che ha potuto evitare ogni tipo di incidente. La FIA aveva immediatamente comunicato che tale episodio non si sarebbe mai più dovuto ripetere, ponendo massima attenzione sulla materia.

QUE COÑO ES ESTO OTRA VEZpic.twitter.com/ho8QHjn3qG — FTotal (@FTotal_) May 7, 2023

Invece nemmeno il tempo di trasferirsi a Miami, che già una settimana dopo siamo di nuovo da capo a 12. Nel Gran Premio americano, infatti, è toccato a Lando Norris vivere una situazione simile. Il pilota della McLaren è tornato in pit-lan per il pit-stop e si è ritrovato davanti un fotografo (presumibilmente) che gli attraversava la strada con tanto di zainetto in spalla.

Anche in questa occasione non ci sono state (ringraziando Dio) conseguenze, ma l’esito poteva essere decisamente peggiore. Il video condiviso su Twitter lascia davvero pochi dubbi sui rischi e la Federazione farà bene a prendere delle precauzioni più serie in futuro.