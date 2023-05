Si va allo ‘scontro’: ‘Juve, io resto qui’

Diversità di intenti e di vedute tra la dirigenza juventina ed uno dei veterani della squadra, che vuole onorare fino in fondo il contratto. La situazione

Non tutti i mali vengono per nuocere. Almeno nell’immediato. Quando, al 61′ della gara d Europa League contro il Siviglia, Leonardo Bonucci ha lasciato il campo vittima di una ‘lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra’ – questo il responso degli esami fatti il giorno dopo sul calciatore – serpeggiava preoccupazione tra i tifosi.

Con gli andalusi già avanti nel punteggio e con il veterano, che già aveva miracolosamente salvato il possibile 0-2 fermando Ocampos, prossimo ad uscire dal campo, ci si chiedeva se la retroguardia bianconera potesse reggere l’urto. La risposta è poi stata un grande ‘Sì’, col subentrato Federico Gatti addirittura capace di impattare il match nei minuti di recupero.

L’esito degli esami già sopracitati ha però ufficializzato, per il Capitano bianconero, uno stop di almeno 15-20 giorni: la sua stagione può dirsi conclusa, considerando che l’ultima gara di campionato è prevista per il 4 giugno. Gli occhi sono dunque puntati già sulla prossima annata, col neo 36enne che entra nel suo ultimo anno di contratto col sodalizio bianconero. E qui iniziano i problemi.

Bonucci vuole restare, la Juve avrebbe altre idee

Già tormentato da problemi fisici che ne hanno enormemente condizionato l’impiego, e il rendimento, in una stagione già caratterizzata da mille problemi per la sua squadra, Bonucci si interroga sul futuro. Le domande sulla permanenza o meno del veterano a dire il vero sono numerose anche in seno alla dirigenza, che sarebbe orientata verso una cessione del calciatore, che ha ancora un anno di contratto.

La forzata politica di contenimento dei costi, unita alla necessità di svecchiare la rosa con profili giovani e di grande prospettiva, esclude Bonucci dai disegni futuri. Il calciatore però pare avere delle idee differenti in merito.

Nonostante un rapporto non esattamente idilliaco con Allegri, e qualche crepa anche nella dialettica coi tifosi, il difensore è intenzionato ad onorare fino in fondo l’accordo contrattuale. La società, come detto, è orientata verso una strategia completamente diversa. Il sempre più probabile arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di Direttore sportivo poi, certifica in qualche modo le intenzioni del club. Che vorrebbe rifondare partendo innanzitutto dall’addio di qualche ‘vecchio’, sulla falsariga di quello che è stato già fatto nel Napoli. Peccato che il diretto interessato non abbia alcuna intenzione di muoversi da Torino.