Possibile clamorosa svolta nella carriera di Flavio Briatore. Il manager e imprenditore piemontese potrebbe assumere un incarico di rilievo

E’ stato uno dei migliori top manager che la Formula 1 abbia avuto negli ultimi trent’anni. Da team principal della Benetton, la scuderia di proprietà della celebre famiglia di imprenditori veneti, Flavio Briatore ha vinto la bellezza di due titoli mondiali consecutivi lasciandosi alle spalle i team di maggior prestigio ed esperienza come Williams e Ferrari.

Il celebre e a volte discusso manager piemontese ha avuto tra i tanti meriti quello di aver scoperto e lanciato nel Circus mondiale due talenti niente male come Michael Schumacher e Fernando Alonso, contribuendo in misura determinante alla loro crescita professionale. Abbandonato a un certo punto il mondo delle corse, Briatore si è dedicato ad altro.

Pur rimanendo in contatto con l’ambiente dello sport in genere e soprattutto della Formula 1, l’imprenditore piemontese si è lanciato anima e corpo nello sviluppo di attività turistiche, un settore imprenditoriale di grande importanza per il nostro Paese. Turismo e divertimento, due ambiti strettamente connessi in cui Briatore ha ottenuto un grande successo.

Com’è noto a molti, l’ex direttore tecnico della Benetton è proprietario di alcuni locali alla moda tra i più esclusivi della Sardegna. E soprattutto è da anni grande amico e socio in affari dell’attuale Ministro per le attività turistiche, Daniela Santanchè. Tra i due esiste un rapporto di vecchia data e dall’amicizia alla condivisione di alcuni affari il passo è stato piuttosto breve.

Pazzesco Briatore: la Meloni ha scelto lui. Sui social si scatena il delirio

Entrambi si fidano ciecamente l’uno dell’altra a tal punto che la stessa Daniela Santanchè, secondo un’indiscrezione pubblicata sul quotidiano Il Foglio e non smentita dai diretti interessati, avrebbe in mente di promuovere Flavio Briatore a capo di un ente di grande rilievo come l’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo. Secondo quanto filtra, l’imprenditrice milanese considera l’ex manager di Formula 1 la persona più adatta per fare dell’Enit il vero e proprio portavoce della bellezza dell’Italia all’estero.

La proposta formulata dal ministro Santanchè in realtà avrebbe uno sponsor d’eccezione, il capo del Governo Giorgia Meloni. Sarebbe stato direttamente il Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia a chiedere alla Santanchè di proporre questo ruolo a Briatore il quale da quanto si apprende avrebbe preso tempo.

Non è la prima volta che la politica cerca di coinvolgere in prima persona l’ex direttore sportivo della Benetton, il quale finora ha sempre rispedito al mittente ogni offerta. Chissà che questa volta non sia la volta buona.