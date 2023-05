Bagnaia, stavolta non è Valentino Rossi: “E’ il mio idolo da sempre”

Francesco Bagnaia ‘tradisce’ questa volta Valentino Rossi, suo grande amico: l’idolo però è un altro pilota

L’ultima uscita di Francesco Bagnaia non è stata certo da ricordare. Il campione del mondo della MotoGP, e attuale leader della classifica iridata, è finito a terra nel corso dei primi giri del GP di Francia a causa di un contatto con l’Aprilia di Vinales. I due sono stati anche protagonisti di un post incidente infuocato con spintoni in pista, prima di chiarirsi al rientro ai box e chiedere scusa via social per le immagini poco edificanti viste in diretta mondiale.

Per Bagnaia però si è trattato del terzo zero nei GP domenicali, su cinque gare disputate, un rendimento non certo all’altezza del pilota piemontese e questo, in parte, giustifica il nervosismo mostrato. Ad ogni modo, la classifica sorride ancora al 26enne di Torino, in vantaggio di un punto su Bezzecchi: per il riscatto dovrà attendere il mese prossimo, quando è in programma la gara del Mugello.

Giocherà in casa Bagnaia che di recente ha potuto contare anche sui consigli di Valentino Rossi, presente ai box nel GP di Jerez che ha visto proprio il 63 della Ducati imporsi nella gara della domenica. I due sono grandi amici ma questa volta il piemontese ha ‘tradito’ il nove volte campione del mondo.

Bagnaia ‘tradisce’ Rossi: “E’ un altro il mio idolo”

Niente di personale, ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti visto che Valentino Rossi è un riferimento importante per la carriera di Francesco Bagnaia. Una carriera a due ruote ma con una passione particolare per un altro sport: la Formula 1.

Proprio come il pilota di Tavullia, anche il 26enne di Torino ammira le quattro ruote e lo ha svelato in una recente intervista. Bagnaia ha spiegato di essere un grande appassionato di Formula 1 e ovviamente di fare il tifo per la Ferrari: “Spero che vince il Mondiale” il suo auspicio che difficilmente sarà esaudito quest’anno.

Oltre ai complimenti a Leclerc (“è allo stesso livello di Verstappen”) e una battuta su Alonso (“quello che sta facendo è straordinario”), il pilota della Ducati si lascia andare anche ad un apprezzamento particolare per uno dei piloti più vincenti della F1: “Hamilton è da sempre il mio idolo“.

Insomma, non Valentino Rossi verrebbe da pensare, anche se l’intervista di Bagnaia era incentrata sulla Formula 1 ed è quindi normale che l’apprezzamento sia rivolto ad un pilota a quattro ruote. Del resto anche tra Hamilton e Rossi c’è grande sintonia e molte cose in comune: da oggi anche gli apprezzamenti di Pecco Bagnaia.