Sentenza Juventus, le ultime notizie mandano i tifosi su tutte le furie. La situazione rischia di diventare esplosiva ed a dir poco paradossale, dal momento che è in arrivo una penalizzazione che indubbiamente farà scatenare una valanga di polemiche.

Sono davvero tanti i punti interrogativi all’orizzonte per la Juventus. L’incertezza, infatti, regna sovrana sotto tutti i punti di vista, a partire dalla proprietà fino ad arrivare al piazzamento in Serie A, per non dimenticare la finale di Europa League da conquistare. In ragione di ciò risulta difficile fare previsioni sul futuro. Da questo punto di vista, infatti, pesa come un macigno, anche in termini di serenità mentale del gruppo squadra, il rischio concreto di ricevere una nuova penalizzazione. Ed in tal senso la situazione può diventare davvero paradossale per tutti i tifosi e non solo.

Sentenza Juventus, le ultime

Come detto, è difficile in questa fase storica fare pronostici su quel che potrà accadere in casa Juventus. I dubbi, infatti, sono in buona parte vincolati alla penalizzazione che sarà data alla società tanto per la questione plusvalenze quanto per la tanto discussa manovra stipendi. In tal senso si spalanca adesso uno scenario che non può non far tornare alla mente degli incubi che sembravano essere stati scacciati.

Stando a quanto raccontato da Lorenzo Vendemiale, giornalista di “Il Fatto Quotidiano“, a CalcioNapoli24Live c’è la possibilità che possano essere confermati i 15 punti di penalizzazione dati inizialmente. Dopo quella sentenza, si era ricorsi al Collegio di Garanzia, che aveva poi chiesto alla Procura di valutare e di fare chiarezza su alcune figure. Se questo scenario dovesse essere confermato, allora i bianconeri rischierebbero seriamente di essere esclusi sicuramente dalla Champions League ma probabilmente anche dalle altre competizioni minori.

Juventus, la posizione dell’UEFA

Come sottolineato anche dal giornalista nel suo intervento, allo stato attuale delle cose è del tutto sconosciuta quella che è la posizione dell’UEFA. Il massimo organo calcistico europeo non si è ancora pronunciato sulle sue intenzioni nel caso in cui dovesse arrivare una condanna. A meno che non si arrivi ad un patteggiamento rapido, è difficile che la questione stipendi possa concludersi in tempo per avere una ricaduta sulla stagione in corso. A quel punto, se la Juve dovesse qualificarsi per una competizione europea, allora spetterà all’UEFA decidere se prendere provvedimento oppure se adeguarsi alla giustizia italiana.