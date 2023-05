Valentino Rossi, è tutto vero: i tifosi non ci credono, stavolta è tutto diverso

Valentino Rossi non si smentisce mai. L’ex fuoriclasse della MotoGP ha stupito tutti per l’ennesima volta facendo impazzire i tifosi

Un fuoriclasse è per sempre. Anche quando come nel caso di Valentino Rossi si decide ad un certo punto di spegnere il motore della propria moto e di appendere il casco al chiodo. Dopo una carriera durata un quarto di secolo, in cui ha trionfato in tutti i circuiti del mondo e in tutte le categorie mondiali, il fuoriclasse di Tavullia si è arreso all’ineluttabilità del tempo che passa solo a novembre del 2021, il mese e l’anno della sua ultima gara in MotoGP.

Ma l’addio alle due ruote non è coinciso con lo stop totale alle competizioni. Valentino Rossi ha infatti deciso di cambiare veicolo, passando dalle due alle quattro ruote. Una scelta ponderata che ha interpretato con l’entusiasmo e la passione di sempre.

Il campione pesarese, otto volte campione del mondo di MotoGP, ha scelto di competere nel Fanatec GT World Challenge Europe, la competizione che si svolge con le vetture Gran Turismo. Un impegno meno gravoso rispetto alla MotoGP, ma non meno stimolante ed affascinante. Ciò non significa però che Valentino Rossi abbia reciso del tutto i rapporti con il Circus del motomondiale, tutt’altro.

Il campione di Tavullia è infatti proprietario della Team Racing VR46, la scuderia che corre con la Ducati e che quest’anno sta ottenendo risultati straordinari. Marco Bezzecchi in particolare ha ottenuto nel gran premio di Francia sul circuito di Le Mans la seconda vittoria stagionale in MotoGP, ponendo una seria candidatura alla conquista del titolo mondiale.

Valentino Rossi, è tutto vero: i tifosi non ci credono, stavolta è diverso

Ma per il Dottore adesso c’è spazio soprattutto per il mondiale Gran Turismo, che lo ha visto ergersi a grande protagonista nell’ultimo fine settimana sul circuito di Brandts Hatch in Gran Bretagna. Valentino ha infatti conquistato il primo podio della sua carriera, ottenendo uno splendido secondo posto di Mattia Drudi e Ricardo Feller al volante della Audi.

Emozionato come fosse un esordiente qualsiasi, il Dottore si è limitato a commentare con un laconico “E’ fantastico“, il grande risultato ottenuto. Subito dopo è tornato in Italia dalla sua famiglia , la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia, la piccola Giulia, per festeggiare il suo primo podio nel mondiale Gran Turismo.