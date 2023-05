Ferrari, piove sul bagnato a Maranello: altra mazzata tremenda

Che mazzata per i tifosi della Rossa. La Ferrari vive un momento difficile, e piove sul bagnato per la scuderia di Maranello: ecco svelato tutto in vista dei prossimi weekend di gara

Un’altra stagione difficile, iniziata nel peggiore dei modi. Chi si aspettava una svolta con l’arrivo della SF-93 è rimasto certamente deluso, visto che le avversarie sembrano avere un passo ad oggi proibito per la Ferrari. Mercedes e Aston Martin volano, mentre la gloriosa scuderia di Maranello arranca in zone della classifica che storicamente non dovrebbero competere ai propri colori.

Per questo i tifosi della Ferrari attendevano aggiornamenti importanti in vista del prossimo weekend di gara. L’annullamento del Gran Premio di Imola, però, ha soltanto rimandato un problema ed una mazzata che i cultori della Rossa non avevano prese con filosofia.

Quale? Il rinvio al Gran Premio di Spagna del pacchetto aggiornamenti che dovrebbe cambiare il passo ed il ritmo della SF-93. Almeno questa è la speranza dei tifosi e del muretto Ferrari, che ad Imola non avrebbe dunque messo in mostra alcuna miglioria rispetto a quanto già visto in queste prime deludenti uscite di stagione.

Annullato il Gran Premio di Imola, ma il retroscena fa infuriare i tifosi della Ferrari: che mazzata per la Rossa

Come rivelato, dunque, dal portale ‘motorsport.com’, la Ferrari non sarebbe stata pronta per il Gran Premio di Imola. Un retroscena beffardo, che accende l’allarme tra i tifosi della Rossa, di per sé già infuriati per l’ennesimo avvio flop nel Mondiale. E che ora rinvia tutti i dubbi e tutte le perplessità in vista del prossimo weekend di gara.

La speranza del pubblico di Maranello, ora, è di vedere la SF-93 aggiornata in tempo per il Gran Premio di Spagna. Importanti novità sono attese sull’assetto del posteriore, con aggiornamenti di rilievo per tutto il comparto sospensioni. Un qualcosa di necessario, visto il comportamento capriccioso ed imprevedibile della Ferrari, che in Florida ha messo a durissima prova la guida dei propri piloti.

Novità importanti dovrebbero arrivare anche per il diffusore posteriore e per ulteriori aggiornamenti dovuti al comparto aerodinamico della vettura. Basterà tutto questo, però, a rilanciare la Rossa nelle zone nobili della classifica? Da Maranello promettono una rinascita nella seconda parte di stagione, ma la pazienza dei tifosi è ormai agli sgoccioli. E lo scetticismo inizia a prevalere sulla speranza.