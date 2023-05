Fiorentina, per la finale di Conference serve la rimonta

Non solo l’Europa League, questa sera sarà andrà in campo anche la Fiorentina per la semifinale di ritorno della Conference League contro il Basilea. La squadra di Vincenzo Italiano si ritrova in svantaggio dopo la buona gara dell’andata dove era anche andata sull’1-0 e nel finale hanno subito la beffa. Ora i ragazzi di Italiani se voglio conquistare la finale della terza competizione europea dovranno fare un grande sforzo in trasferta.

FIORENTINA, TI SERVE UN’IMPRESA

Certo il Basilea non è esattamente l’avversario più complicato, ma nella singola o doppia gara, gli svizzeri hanno dimostrato di essere pericolosi. D’altronde gli svizzeri hanno mostrato le loro armi: difesa solida e ripartenza in contropiede. Caratteristiche che ben si adattano al modo di giocare della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, oltretutto, hanno passato il “picco” di forma fisica con nove vittorie tra febbraio e marzo. Oggi però servirà quella Fiorentina, quella che riesce sempre a mettere il massimo della concentrazione e il massimo dell’impegno per avere ragione dei rivali svizzeri: “Ho detto ai ragazzi che, se vogliamo passare, dobbiamo essere al top e tutti dovranno fare una prestazione superlativa. Queste sono le occasioni per mettere in mostra le proprie capacità. Dobbiamo giocare bene, fare ciò che abbiamo provato: solo così supereremo il Basilea“.

I VIOLA PER LA STORIA

Un’occasione senza precedenti per la Fiorentina che potrebbe tornare in una finale europea per la prima volta dal 1990. Sarebbe un risultato storico per la squadra toscana che spera di chiudere una stagione in maniera straordinaria. La finale di Conference sarebbe un’ulteriore conferma del percorso fatto. La Fiorentina, infatti, nonostante le difficoltà iniziali in campionato si è rimessa in sesto, portandosi a ridosso della zona Europa in campionato, ma soprattutto si è conquistata un’altra finale, quella di Coppa Italia.

Chiudere con due finali e magari due vittorie, o anche solamente una, sarebbe fantastico per la Viola e per Italiano. Una conferma che entrambi, società e tecnico, hanno ambizioni e possibilità di crescita.

La vittoria della Fiorentina, e la contemporanea qualificazione in Europa League di Roma e/o Juventus, garantirebbe alla Serie A una clamorosa tripletta di finali nelle tre coppe europee!